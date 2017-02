Repercusiones tras las alarmantes cifras de denuncias

“Hay que ver si la comisaría es un paliativo para los casos de violencia”

Luego de que este medio publicara una nota sobre las 349 atenciones que realizó la Comisaría de la Mujer en enero, referentes de organizaciones que trabajan en la temática mostraron su preocupación. Advirtieron sobre la falta de agentes policiales para cubrir los casos y también criticaron que los que hay no tengan una formación con perspectiva de género. Desde Las Rojas indicaron que la dependencia pareciera un lugar desde el que se generan estadísticas, porque no observan un accionar concreto.

Referentes de organizaciones de mujeres coincidieron en su preocupación por las alarmantes cifras de la Comisaría de la Mujer.

Luego de la nota que publicara en su edición de ayer La Opinión Austral sobre el balance de la Comisaría de la Mujer y la Familia en cuanto a las atenciones que tuvo durante enero, este medio conversó con referentes de dos organizaciones de mujeres de la provincia para conocer su opinión sobre las alarmantes cifras que arrojó el registro.

Referentes de Las Rojas Río Gallegos y Juntas a la Izquierda Santa Cruz, que trabajan por la eliminación de la violencia de género y el abuso coincidieron en su preocupación por la cantidad de las denuncias recibidas que arrojó el primer mes del año. Al mismo tiempo insistieron en la necesidad de una formación con perspectiva de género para los agentes policiales que, la mayoría de las veces, son los primeros que abordan estos casos.

“Hay que hacer un trabajo en red con perspectiva de género entre los policías y las dependencias judiciales” sostuvo Tanya García, integrante de la agrupación Juntas y a la Izquierda. A esta realidad se le suma también la falta de personal. “La cantidad de agentes con los que cuentan las comisarías sigue siendo poca para la cantidad de casos de violencia, abusos y desapariciones que se registran”. En este diagnóstico también coincidió Paula Nauto de Las Rojas Río Gallegos al preguntarse “si existe la cantidad suficiente de policías para cubrir una custodia provincial para las mujeres que, por ejemplo, temen por su vida”.

Esto coincidió con la realidad que manifestaron desde la Comisaría de la Mujer y la Familia, precisando que es poco el recurso humano para la gran cantidad de denuncias que se recibe. Esta realidad no sólo se circunscribe a dicha dependencia policial, sino al resto de las seccionales de la ciudad.

“Es una realidad que el número de mujeres víctimas de violencia crece diariamente”, expresó García al ser consultada específicamente sobre las cifras. Recordó que si bien un año atrás en Argentina fallecía una mujer cada 26 horas, “hoy en el país muere una cada 19”. Acotó que “leyendo la nota que se publicó con las cifras de Río Gallegos estamos frente a una situación muy alarmante”.

Por su parte Nauto expresó que “la comisaría es un lugar donde se generan estadísticas, porque no parece haber demasiada actuación”, a lo que agregó: “hay que ver si la comisaría es un paliativo o no para los casos de violencia. Nosotras creemos que no, y que sólo genera estadísticas”. Sin embargo, observó como positivo “que las mujeres denuncien los casos de violencia porque es lo que las sacará de ese círculo, pero también deben estar presentes las instituciones del Estado para ayudarte a salir”, y estas “no están ayudándolas porque si salen, es por una superación personal”.





Aumento en las denuncias

En cuanto al crecimiento de las denuncias, García expresó que “hay que reconocer que las movilizaciones por el ‘NiUnaMenos’, el paro de mujeres y el Encuentro Nacional de Mujeres han dado sus frutos, y eso lo veo reflejado en la gran cantidad de denuncias que hacen las mujeres”. Cabe recordar que en el artículo publicado ayer, la subcomisario de la Comisaría de la Mujer y la Familia, Miriam Vera, sostenía que “las personas no se acercan a la comisaría cuando se dio un golpe, sino mucho antes de que eso suceda”.

“Esto que se menciona es una realidad, porque ante los primeros indicios de la violencia familiar o en la pareja, hay denuncias en donde se acusa al agresor de la violencia psicológica, simbólica o económica que se ejerce contra las mujeres”, señaló Tanya, al tiempo que lo asoció al “trabajo que han hecho las organizaciones que están comprometidas con la temática”, como así también “a la conciencia que despiertan los femicidios que se conocen día a día y que son cada vez más brutales”.

“Hoy hay más mujeres que se animan a denunciar antes de llegar a los extremos, lo que es un punto importante, pero no hay que desconocer que es una realidad que sigue creciendo”, sostuvo.

Respecto a cuáles son las causas de ese incremento, consideró que a pesar de que se impulsaron diversas medidas “como la creación de la Comisaría de la Mujer en Río Gallegos, en el fondo no se terminan haciendo cambios radicales que permitan solucionar de fondo el problema”.