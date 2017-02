Caso Diego Igor: declaró el joven que lo apuñaló

Ayer declaró ante el tribunal Axel Arias. (Foto: Alcides Quiroga)

Ayer en la Cámara del Crimen de la Segunda Circunscripción de Caleta Olivia declaró Axel Arias, imputado por el homicidio de Diego Igor. Ante los jueces, confesó que él fue el que apuñaló a Igor el 22 de febrero del 2015. Este falleció luego de defender a un muchacho que estaba siendo atacado por una patota de seis personas en el barrio Rotary XXIII.

Igor vio el ataque hacia el adolescente cuando pasaba con su camioneta. Se bajó y cuando quiso separarlos, sobrevino el ataque de la patota. Uno de ellos tenía un arma blanca y lo apuñaló por la espalda. Ante el tribunal, esto mismo confesó Arias. Reconoció que estaba en estado de ebriedad extrema y que no recuerda mucho los detalles, “sólo la secuencia de violencia”.

“No estaba sano. No tenía la intención de matarlo. No sé qué pasó ese día. Cuando le tiré una patada, él quedó agachado y ahí le tiré dos puñaladas en la espalda”, recordó.

“La verdad que recuerdo poco. Sólo secuencias de violencia recuerdo. No estaba sano, no era yo”, reiteró ante las preguntas por detalles que le hicieron los jueces.

Dijo además que todo empezó “por culpa de un tal ‘Chino’, quien habría empezado a pelear con el adolescente identificado como Juan Carlos por celos, ya que ‘Chino’ salía en ese momento con la ex de Juan Carlos. También reiteró que “todos estábamos muy borrachos porque tomamos entre 7 u 8 cajas de vino”. Por último, lamentó que no estuvieran en el juicio los familiares de Igor, para pedirles disculpas. “También pido perdón a mi familia por el dolor que causé. No fue algo que planeé, estaba en estado de ebriedad”, concluyó.





El caso