Salarios 2017

Gremios docentes piden paritaria nacional, caso contrario habrá paro

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, la Unión de Docentes Argentinos, el Sindicato Argentino de Docentes Privados, la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica y la Confederación de Educadores de la Argentina pidieron al Ministerio de Trabajo que convoque a negociar salarios ante el Ministerio de Educación. Si continúa la negativa anunciaron que el ciclo lectivo 2017 iniciará con paro.

Presión de las entidades sindicales a Nación y provincia para el llamado a paritarias.

Al cierre del pasado mes de enero, el ministro del Interior Rogelio Frigerio ratificó que el Gobierno Nacional “ya no” tendrá “injerencia” en las discusiones paritarias de los empleados públicos de las distintas provincias y argumentó que, en el caso de los docentes, “una vez” que fue fijado el mecanismo para definir el “salario mínimo” del sector, “no tiene sentido” la intervención de la Nación.

Frente a ello, los cinco gremios docentes que participan de la negociación ante las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación llevaron adelante una movilización hacia el Congreso de la Nación para reclamar al ministro de Educación, Esteban Bullrich, la urgente convocatoria a la paritaria nacional del sector, y advirtieron con lanzar medidas de fuerza en todo el territorio nacional al inicio del ciclo lectivo, el 6 de marzo próximo.

Así, docentes nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Unión de Docentes Argentinos (UDA), Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Confederación de Educadores de la Argentina (CEA) se movilizaron del Congreso de la Nación hacia la Delegación del Ministerio de Trabajo exigiendo que el Gobierno no desconozca el ámbito de la negociación colectiva.

“Exigimos el cumplimiento de una ley, porque la ley que estableció la paritaria docente es una normativa que peleamos en la calle, pero que fue votada por amplísima mayoría en el Congreso de la Nación”, expresó la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, entre otros conceptos.

Al mismo tiempo, la dirigente sindical señaló que “hay que seguir la lucha, tenemos que fortalecerla” durante su discurso en el marco de la movilización.

“Lo dijimos para fin de año, si así terminan las clases, así no comienzan. Si no hay paritarias, hay paro nacional. Si no hay paritarias, hay marcha nacional. Si no hay paritarias, vamos a llenar las plazas de todo el país y la Plaza de Mayo”, advirtió la docente respecto a la postura del Gobierno Nacional.

Asimismo, se supo que al cierre de esta semana CTERA entregó en el Ministerio de Trabajo una nota exigiendo la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente para establecer el salario mínimo nacional del sector.





Santa Cruz

En nuestra provincia, desde AMET señalaron a La Opinión Austral que retoman las actividades a partir del próximo lunes. El gremio que representa a los docentes de las escuelas técnicas indicó que aguardarán a que el “Gobierno de Santa Cruz convoque a negociar los salarios antes que inicie el ciclo lectivo”, caso contrario decidirán si es necesario o no llevar adelante un plan de lucha.

En tanto, desde ADOSAC precisaron que por estos días se encuentran trabajando en lo que será el proceso de titularización de docentes para el Periodo Especial que incluye a las escuelas rurales y de la localidad de Gobernador Gregores.