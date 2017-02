Torneo Federal C

Ferro calienta motores

Con la expectativa puesta en el partido del domingo frente a Don Bosco de 28 de Noviembre, dirigentes, jugadores amigos y allegados al club aportan horas en la puesta a punto de todos los detalles: entrenar, arreglar la cancha, cortar el césped y pintar. Ambiente familiar que como buen anfitrión quiere engalanar esperando visitas.

El vestuario ya tiene su escudo.

Hace años que el Aníbal Rey Méndez no era escenario para que el equipo de primera del club recibiera visitas en el marco de un Torneo Federal. Este domingo volverá al ruedo. Terminado el torneo doméstico, nadie se tomó descanso, sólo unos pocos días por las fiestas de fin de año. Motivados por esta oportunidad, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes se arremangaron, dedicando horas libres para entrenar y poner en las mejores condiciones posibles las instalaciones del estadio.

La mayor parte del tiempo entrenaron en cancha de Boxing, para darle tiempo a la naturaleza de que el césped natural creciera. También tuvieron partidos amistosos con elencos que compiten en los torneos que organiza la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios. El domingo pasado tuvieron un amistoso con otro equipo santacruceño que hace 36 años no lograba la posibilidad de jugar un federal: Independiente de Puerto San Julián, bajo la conducción de Luis Palma, hombre que llevó a estas instancias en reiteradas ocasiones al club Lago Argentino.

Este aurinegro cuenta con Rubén Darío como DT. Acompañado por gente que sabe del tema y con el apoyo de la comisión directiva, Darío convocó a ex jugadores del club para que se sumen y la respuesta fue inmediata: entre todos sacarán pecho por la camiseta. Porque juegan por eso: amor a la camiseta. La situación económica afecta a todos y así lo entendieron los interesados.

Durante la semana, antes de los entrenamientos de rigor, jugadores y amigos se dedicaron a pintar los vestuarios, regar, arreglar la cortadora de césped y resembrar sectores. La lluvia de ayer fue un aporte más para estos riogalleguenses que buscarán los mejores resultados.





El DT

En diálogo con Latidos, Rubén Darío habló de este entusiasmo generalizado, del ánimo del equipo, del amistoso con Independiente y de su confianza en estos jugadores, que demuestran una vez más que a los colores los llevan en el corazón.

“Gracias a Dios, tenemos un grupo humano hermoso, los chicos, con todas las ganas de que el domingo se pueda vivir una fiesta, trabajan en la cancha, pintan los camarines, limpiando el predio, eso me pone muy contento porque son el riñón del club, todos hijos de la casa, sacan el tiempo de donde pueden y colaboran. Muchos quieren aportar, pero no pueden por sus obligaciones laborales”.

Sobre el amistoso y cómo vio el trabajo de sus jugadores durante el partido, destacó: “la idea era plantar un equipo base, casi titular, en los primeros 45 minutos, vi buen funcionamiento, bien ordenados, en lo físico están muy bien los nuestros, son chicos livianitos, muy rápidos, ya los van a ver el domingo. Están con todas las pilas, muy enganchados, motivados, así que resta esperar que tengamos un buen arranque. Jugar en casa tiene su condimento especial. Están muy concentrados, creo que el domingo van a dejar una muy buena imagen”.

Volviendo al tema del amistoso y consultado acerca de lo que pudo observar en el equipo que dirige Luis Palma, que si bien no están en la misma zona representa al sur del país y es bueno saber la opinión de otro técnico, sostuvo: “los vi bien, nosotros usamos un equipo en el primer tiempo y después hicimos siete cambios, para rotar y uno quiere ver los recambios, aparte que no los podíamos exigir demasiado porque jugamos con 28 grados de calor, algo poco habitual para nosotros. Independiente tiene un plantel local, como nosotros, gente de la casa, del club, más un par de refuerzos. En su casa va a ser difícil ganarle, porque se paran bien en las tres líneas. Nosotros sacamos una pequeña ventaja con la velocidad de los nuestros, pero en líneas generales ha sido una linda experiencia que sirve para seguir consolidando el grupo. Fuimos muy bien atendidos, le agradezco a Omar Zalazar y a su comisión directiva porque pasamos 36 horas muy amenas”.

En cuanto a la previa del partido, le preguntamos si la idea es concentrar al grupo un día antes y manifestó: "no, no es mi metodología tenerlos concentrados. Creo que tienen que estar con sus familias. Ellos saben la responsabilidad que tiene cada uno, lo que significa representar a la institución, confío en cada uno de ellos".





La opinión de Luis Palma, DT de Independiente

En contacto con Latidos, Luis Palma se refirió al amistoso: “estuvo bien. Nos sirvió a los dos. Para nosotros era el segundo amistoso y la idea era evaluar la parte física y buscar funcionamiento. Se ganó 3 a 2, pero eso es anecdótico”. Con respecto a sus jugadores, expresó: “están bien. El apoyo con el plantel y cuerpo técnico tiene una relación con lo económico. La dirigencia gestiona dentro de las posibilidades, que no son muchas, pero los jugadores del club responden de acuerdo a lo esperado”. Ante la consulta sobre si pudo contar con refuerzos, manifestó: “no hay refuerzos foráneos, sólo un chico del medio local. Lo económico es condicionante, pero quizás sumemos alguno más. Se trata de jugar con lo que hay. La idea es jerarquizar la institución y que sus jugadores crezcan con la participación. Creo que todos están en las mismas condiciones, por lo que se avecina un torneo parejo. La zona nuestra no es fácil, pero trataremos de buscar clasificar”. Ellos jugarán en cancha de Racing, que es de césped sintético, cuando les toque de local.

Finalmente, con respecto a los jugadores que participaron del amistoso, enumeró: Primer tiempo: Medina Jonathan (arquero), defensas 4 Lillo Sebastián, 2 Facundo López, 6 Jonathan López Guerra, 3 Marcos Bertolaza. Volantes 8 Axel Fernández, 5 Matías Lagarrigue, 7 Javier Portillo, 10 Rubén Videla. Delanteros 11 Cristian Corrales y 9 Luis Barrientos.

Cambios: Vasallo Pablo x Medina (arquero), Héctor Schiaffino x Axel Fernández, Federico Macagno x Sebastián Lillo y Juan Pablo Andrade x Cristian Corrales.





Con 146 encuentros por fecha y 310 equipos representando a todas las provincias de Argentina, se dará inicio al Torneo más Federal de la República argentina. El Torneo Federal C "Regionalizado" otorgará 16 ascensos al Federal B 2017. Los clubes participantes se agruparán en 8 regiones y dentro de ellas se dividirán en grupos.





Fecha 1 - Patagonia

Ascenso austral - Zona 1

Domingo 5

(C) UOMUshuaia Vs. (C) Los Cuervos Fm Ushuaia. 17:00. Arbitro: Walter Nelly. Asistente 1: Walter Barrera. Asistente 2: Leandro Carracedo. Todos de Ushuaia.





(C) Dep. Italiano Río Grande Vs. (C) Dep. Victoria Río Grande. 17:00. Arbitro: José Peñarieta. Asistente 1: Darío Alderete. Asistente 2: Pablo Ruiz. Todos de Ushuaia.





Zona 2 - Domingo 5

(C) FDCC Y.C.F. Río Gallegos Vs. (C) Don Bosco Río Gallegos. 16:00. Arbitro: David Rogel. Asistente 1: Carlos Ramírez. Asistente 2: Walter Domínguez. Todos de Río Gallegos.

Libre: Academia Cañadón (El Calafate).





Zona 3 - Domingo 5

(C) Mar Del Plata Caleta Olivia Vs. (C) Banfield Co Caleta Olivia. 17:00 Arbitro: Facundo Suarez. Asistente 1: Carlos Rementería. Asistente 2: Jorge Gauto. Todos de Caleta Olivia.

Libre: Independiente (Puerto San Julián).





Zona 4 - Domingo 5

(C) Unión San Martin Azcuénaga Comodoro Rivadavia Vs. (C) Olimpia Jrs. Caleta Olivia. 17:00. Arbitro: Guillermo Ulloa. Asistente 1: Daniel Quevedo. Asistente 2: Cecilio Jones. Todos de Trelew.





(C) San Lorenzo Caleta Olivia Vs. (C) Estrella Norte Caleta Olivia. 17:00. Arbitro: Esteban Antunez (CO). Asistente 1: Carlos Motto (CR). Asistente 2: Heriberto Quintana (CR).