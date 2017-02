Corrida Crónica

Puerto Deseado se quedó con varios podios

Una delegación de atletas de Puerto Deseado asistió a la competencia anual en Comodoro Rivadavia. Allí varios podios fueron conquistados por sacrificados y perseverantes deportistas.

Albert Luna. 1 de 3 de 3

Albert Luna, tras quedar dos veces consecutivas al borde del éxito en 2015 y 2016, finalmente pudo ratificar sus intenciones y en esta edición se subió al primer peldaño del podio en la categoría Juveniles Varones.

Se esforzó, entrenó, no bajó los brazos y eso se rubricó con un premio, el mayor: posicionarse en la primera posición y realizarlo de punta a punta -con un tiempo de 16’ 47”-, dominando a su merced, dejando un sabor muy gratificante en el paladar del joven nacido en República Dominicana.

Tras la culminación de la carrera, el radicado en la provincia de Santa Cruz no podía ocultar su alegría y expresaba. “Fue genial porque ya había venido dos veces a la corrida y había ocupado el segundo puesto. Esta vez entrené en varias ocasiones y ahora se dio el triunfo para ganar representando a Puerto Deseado y dejando un poco más arriba a mi localidad”, comentó.

En los últimos años, “siempre estuve alternando los primeros lugares, para mí es un orgullo poder hacerlo de la mejor manera. Este tiempo entrené bien, hace un año y medio me propuse esto. Realizo atletismo hace dos años y para Crónica me he preparado a fondo, hasta los domingos inclusive. No tuve vacaciones, sólo me dieron una semana, así podía llegar de la mejor manera y ganar”, explicó el representante de Los Lebreles.

Sobre la 53º edición de la Corrida Internacional Diario Crónica, Albert fue más allá y dialogó con uno de sus entrenadores para fijar la meta. “Con Fabián nos miramos y dijimos que se podía ganar. Era ahora o nunca, a todo o nada. Por eso cuando salí, lo hice decidido desde el arranque, no aflojé en ningún tramo. Ni miraba para atrás, me enfoqué en lo que se venía adelante. Cuadra a cuadra, calle a calle, pensando nada más en salir primero”, argumentó.

A la vez, cada metro que recorría era una satisfacción por “la gente que me apoya, eso tiene Crónica, el aliento es muy lindo. Yo siento, cuando gritan mi nombre, que debo seguir corriendo y dar todo lo que tengo. Tengo 17 años, soy de Dominicana y estas cosas hacen que estés más cerca de casa”, agregó emocionado.

“Para este año, mis objetivos son ingresar a los torneos nacionales y al sudamericano. Arranqué el 2017 con un triunfo y se lo dedico a mis entrenadores, a mi mamá que me apoya en todo, a Ruth que me da hasta lo que no tiene, cuando necesito algo está ahí. Por ahí no tenemos plata, venimos de otro país y se complica. A todos en general”, finalizó Luna.





Sasha Sondón culminó tercera

“La carrera fue muy difícil porque el clima estaba muy pesado y costó llegar a la meta, pero bueno, habíamos entrenado muy fuerte y me tenía fe para quedar en los primeros lugares”, confesó Mariana. “Por suerte esta vez se me dio de ganar, pero el atletismo me gusta mucho y quiero seguir corriendo siempre, vamos a ver qué pasa más adelante”.

Empezó a practicar porque sus hermanos lo hacían en la Escuela Municipal y “con el tiempo me sumé, pero ahora soy la única que continúo”, concluyó.





Brisa Basualdo primera

Brisa Basualdo, de la Escuela Municipal de Atletismo de Puerto Deseado, fue la vencedora entre las pulguitas que corrieron 120 metros, aventajando apenas por centésimas a Evet Sajana y a Zaira Molina, porque todas tardaron 26 segundos y sólo las fracciones determinaron los puestos finales.

Inclusive Sofía Farías que fue cuarta y Florencia Galván quinta terminaron a sólo un segundo de distancia, evidenciando que fue una de las pruebas más cerradas y destacadas de la jornada de ayer.

Los entrenamientos dieron sus frutos, “siempre entrenamos los lunes, miércoles y viernes, pero en las últimas semanas practicamos todos los días”, comentó Brisa, quien agregó que “hace mucho que corro, me gusta y voy a seguir corriendo”, mientras que su mamá Alejandra agregó que “aún estamos esperando la pista que nos dijeron que iban a hacer”.