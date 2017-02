Automovilismo zonal: dos nuevos “top ten”

Hindie: mucho por delante.

En Río Gallegos se conoce la presencia de pilotos que crecen permanentemente en el ámbito regional y hay algunos que se destacan no sólo por su crecimiento conductivo, sino también por su perseverancia y esfuerzo, lo que los lleva a transformarse en el tiempo en pilotos de primera línea.

El año pasado Jesús Leguizamón causó buena impresión con su campaña deportiva y actualmente cabe incorporar a dos pilotos que ingresaron en el “top ten” de la Monomarca 1300, quienes apuntan a lograr mejores resultados en 2017.

En primer lugar está Carlos “Pollito” Felgueroso, incorporado a la categoría el 9 de abril de 2006, hijo de un reconocido piloto de los años ‘70 en la categoría 850 Regional como Carlos “Pollo” Felgueroso, quien se supo granjear en el tiempo la amistad de todo el ambiente automovilístico por su buen carácter y predisposición.

El “Pollito” comenzó 2016 con mala suerte, ya que en marzo sólo dio seis vueltas de las previstas para toda la carrera, por lo que no arrancó bien el campeonato, pero luego comenzó a mejorar a partir de abril, cuando terminó sexto en su serie y octavo en la final, lo que lo hizo largar en el cajón 11° de la grilla y terminar finalmente octavo.

Pero fue momento de la carrera más fría del año por el clima, aunque para los Felgueroso fue muy caliente, logrando el cuarto lugar en la serie y su primer gran logro en la final, donde subió al podio por primera vez luego de 31 carreras, aumentando su proyección hacia el futuro.

Si bien en septiembre clasificó décimo, la final lo encontró en la posición 12°, lo que en el remate de la segunda parte del año fue su posición más lejana de la punta, dado que de allí en adelante entró siempre en los “top ten”, sin salirse de ese libreto.

El apoyo incondicional de papá Felgueroso y el aporte y esfuerzo de todo el grupo familiar hicieron posible que carrera a carrera siguiera sumando, terminando 10° en octubre y, si bien en noviembre no pudo terminar, había clasificado tercero y quinto en la serie, lo que era un buen presagio que después se diluyó en carrera, pero la demostración estaba hecha y en las dos de diciembre, donde se jugaba el todo por el todo para varios, no desentonó al acomodarse décimo y noveno respectivamente, para volver a quedar entre los 10 de adelante.

El piloto tiene 36 carreras encima y más allá del entusiasmo de su grupo, apunta a estar un poco más adelante todavía, demostrando un “menos a más” en 2016 que lo proyecta como luchador para el año que pronto se inicia.

Por otro lado, el otro incluido en este pensamiento es Gastón Hindie, quien sólo cuenta con 13 carreras porque el auto fue corrido por todos los integrantes de la familia (faltó Gustavo), hijo y sobrino también de otrora pilotos de 24 Horas allá por los ‘80 como los hermanos Hindie en la categoría 2000 Regional, a pesar de que esta semana la familia vivió un duro trance con el fallecimiento de Gustavo, el tío de Gastón y entusiasta fenomenal de la actividad familiar, incluso de su hijo Dante dedicado a la actividad del boxeo.

Si bien Gastón arrancó también el año anterior con algunas falencias mecánicas, a partir de la incorporación en el equipo de Rodolfo “Rodo” Giorgiovich, la cuestión ha cambiado notoriamente con una primera parte sin mucho que decir, con un 10° lugar en abril y un 12° en mayo, pero en septiembre la cuestión dio un vuelco y de pronto Gastón apareció clasificando adelante, con un tercer puesto en la serie y las contingencias de la carrera lo llevaron a terminar 7°, pero mostrando las uñas a todos.

En octubre logró un tercer puesto en la serie, lo que proyectó una buena final, pero no fue así. Terminó lejos, pero en lugar de bajar los brazos siguió por el mismo camino y terminó cuarto en la serie de noviembre sumando más puntos, pero no logró terminar. Gastón está en condiciones este año de mejorar todo lo hecho desde aquel debut del 8 de noviembre de 2008 y junto a Carlitos Felgueroso (llevarán el 9 y el 7 respectivamente en 2017), es otro que se ha abierto camino para quedar dentro de los 10 de delante de la categoría, por lo que este año tendremos a protagonistas como Leguizamón viendo como tanto el “Pollito” Felgueroso y Gastón Hindie estarán siempre en inmejorables condiciones para mantener la lucha por los puntos, aunque pueden estar más adelante y el tiempo corregirá o dará la razón. Lo cierto es que en una categoría como la 1300 ser parte de los “top ten” no tiene nada de fácil. (Fuente: Música de motores)