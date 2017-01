Luis Barrionuevo contra el Gobierno

El ex secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Luis Barrionuevo, criticó la política económica de Gobierno y se quejó de la pasividad del Ejecutivo ante los despidos.

“Hay despidos de forma permanente y decretos del presidente que afectan a los trabajadores. Además cayó el consumo, ante lo cual existe un política económica que demuestra claramente que no sabemos adónde vamos, cuál es el rumbo”, dijo.

Añadió que “a la CGT se la convoca solamente para dar malas noticias. Ajuste de tarifas, despidos, ajuste, y no vemos que esto se reactive. Hay una gran preocupación. Por ello el Consejo Directivo determinará los pasos a seguir y si habrá paro o no”.

El dirigente gremial resaltó también que “nosotros acompañamos hasta el momento y siempre perdimos. Queremos paritarias libres, porque el kirchnerismo no nos puso un tope, menos nos va a poner este gobierno. No veo que arranquemos. Yo dije que había que aguantar al Gobierno al menos dos años, pero son siempre malas noticias y no hay un rumbo”, concluyó.