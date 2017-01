MMA

Rodrigo Caro vuelve con nuevas coronas

En agosto del año pasado, referentes del American Top Tean Cape Coral de Estados Unidos estuvieron de visita en Argentina en busca de talentos. Convocaron a un casting y allí se presentó el riogalleguense Rodrigo Caro y consiguió lo que anhelaba: ser convocado. Hace un par de meses que está en Miami, Florida, donde ya consiguió peleas y coronas.

Cinto de campeón: otro para la colección. 1 de 3 de 3

La posibilidad que se le presentó a Rodrigo no es casual, sino causal. Hace años que entrena y dedica a esto todo el tiempo disponible que le dejan sus obligaciones laborales, ya tiene un título argentino y va por más. “Me enteré que iba a haber un selectivo de una academia importante de Estados Unidos en Buenos Aires y me presenté. Nos hicieron hacer técnicas de MMA, lucha, trabajo de manos y quedé seleccionado para representar a Argentina. Esto es un sueño para mí. Desde que empecé. mi idea fue llegar a lo más alto. Hoy se me da la oportunidad. Hace años que entreno con Manuel (Vázquez)”.





El presente

En contacto con el deportista mientras permanecía en Miami, este comentó a Latidos: “estuve viajando, entrenando y se me hace tarde para comunicarme el tiempo que me gustaría con la gente que me contacta. El fin de semana estuve compitiendo en un torneo Ultimer Challenger, pude consagrarme campeón en mi categoría con kimono, segundo en lucha sin kinomo y en una categoría superior quedé segundo. Me llevo el segundo cinturón, el mismo que conseguí el año pasado en este mismo torneo”. Sobre el trabajo diario, indicó: “sigo entrenando fuerte, tres veces por día, jiu jitsu, con y sin kimono, boxeo, muay tai, tengo que estar en forma para los compromisos que vengan. Ahora no pude cerrar ninguna pelea para hacer acá en Miami porque ya estaban cerradas las carteleras”. Sobre sus planes expresó: “vuelvo a Argentina, hago un par de peleas y vuelvo a este lugar, porque me van a manejar para que pueda pelear acá en Estados Unidos, que es lo que me suma experiencia”.

En cuanto al detalle de su semana de trabajo, indicó: “los lunes y miércoles empiezo a las 6 porque viajo a Miami para entrenar en la casa central del América Top Team, hago jiu jitsu como sparring, los otros días, martes jueves y viernes a las 10 de la mañana hago lucha, después a la noche más jiu jitsu, boxeo o muay tai, son tres turnos por día”. El alimento que necesita para mantener la rigurosidad de los entrenamientos está basado en una dieta estricta: “me cocino yo porque la comida es muy diferente”.

El viaje hasta Miami desde Florida son dos horas de ida, una hora de entrenamiento y después la vuelta: “es cansador, pero muy lindo por el nivel que tienen todos, ya sea entrenadores como los mismos que compiten. Ganan panamericanos, Miami Open, compiten mucho. Son pibes que ganan siempre, por eso te digo que el nivel es muy alto”.

Este viaje se hizo posible por su sacrificio y por personas que confiaron en lo que hace: “agradecimientos a mi sponsors, Vientos del Sur, familia, amigos y gente que me quiere, a la gente que me apoya acá en Estados Unidos” y reflexionó: “cumplí con mis expectativas y las de la gente que me convocó, porque pude entrenar, adaptarme y ganar. Quedan cosas por hacer, por eso tengo que volver, ese es mi destino ahora, volver a Río Gallegos, seguir entrenando y juntar la plata para volver y seguir mi carrera acá y en Argentina. Es lo que quiero hacer, me di cuenta que entrenando acá puedo conseguir el nivel. Acá no se descansa, se vive muy a full. Me levanto a las 5 y se trabaja todo el día. En Argentina estamos muy lejos para estar a este nivel, pero viniendo a entrenar se puede. La idea es llevar todo lo aprendido para poder crecer. Si venís comprometido con el entrenamiento, podés conseguir un nivel alto. Es lo que hago yo, la actitud es muy importante, aunque estés cansado hay que entrenar a la par de los mejores. Hay que seguir entrenando porque es el momento justo para hacer la diferencia, es lo que le gustó a mi profesor Guillermo porque no me canso de aprender y doy todo en cada entrenamiento, no me guardo nada, a veces llegamos de viajar, descansamos media hora y largamos de nuevo, no existe el cansancio cuando uno quiere aprender. Estoy contento porque a fuerza de trabajo logré que me quieran de vuelta”.

Sobre su futuro, adelantó: “no sé si a mitad de año o el año que viene tendré peleas en este país, tengo que juntar sponsor, juntar plata y entrenar como acá para estar en el mejor estado físico. La idea es conseguir hacer peleas en Argentina en eventos grandes, de a poco se irán abriendo las puertas”.