Pretemporada

Ferro visita a Independiente

El primer equipo del Club Ferrocarril YCF viaja hoy con destino a la localidad de Puerto San Julián para jugar un amistoso con Independiente. Ambos elencos encaran desde el 5 de febrero una nueva edición del Torneo Federal C, en distintas zonas.

Ferro está con las mejores expectativas. 1 de 2 de 2

Cuenta regresiva para el inicio de la edición 2017 del Torneo Federal C de fútbol. La crisis en el seno de la AFA no afectará el programa establecido para este certamen y el mismo comenzará el 5 de febrero. Río Gallegos tiene a su representante, Ferrocarril YCF, dirigido por Rubén Darío. Ellos, aceptando la invitación, viajan hoy a las 15:00 rumbo a la localidad de Puerto San Julián, pues el domingo a las 14:00 jugarán un partido amistoso con otro clasificado: Club Independiente.

El partido se desarrollará en el campo de deportes de la endiablada institución.

El técnico indicó que este partido se suma a varios que vienen realizando con formaciones locales y reviste particular interés para ambos cuerpos técnicos.

Ferro comparte la zona con Don Bosco de 28 de Noviembre y Deportivo Cañadón de El Calafate; por su parte, Independiente tiene en su zona a Banfield de Puerto Deseado, Catamarca y Estrella Norte de Caleta Olivia. La delegación riogalleguense estará integrada por 25 personas en total, 20 de las cuales son jugadores.





Independiente y su consagración

Independiente cantó campeón tras tener el grito atragantado durante 39 años.

Fundada el 2 de octubre de 1923, la Asociación Club Independiente de Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, padecía una maldición que la perseguía. Sin embargo, un grupo de jugadores persistentes, en su mayoría surgidos de la cantera de la institución, consiguió romper el maleficio, teniendo como único incentivo el defender los bastones rojinegros de sus transpiradas camisetas. Así consiguieron coronarse campeones de la Liga de Fútbol Centro.

Luego de un Torneo Apertura que se escapó por muy poco, los muchachos del Rojo tomaron conciencia de que ese era el camino correcto. Un arranque impresionante, con cinco victorias consecutivas (4-1 vs. Argentino del Sud de Comandante Luis Piedrabuena, 1-0 vs. Atlético de San Julián, 2-0 vs. Cruz del Sur de Gobernador Gregores, 4-1 vs. Sportivo Santa Cruz y 3-2 vs. Júpiter de Piedrabuena), denotó que el sueño podía pasar de la almohada a la realidad. Una caída en el clásico con Racing no amilanó a un equipo que se repuso inmediatamente y aplastó 4-2 a Huracán de Gregores.