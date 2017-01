Para el ciclo lectivo 2017

Escuela de Danzas Arabes Silvia Luna abrió sus inscripciones

La institución, que en marzo de este año cumplirá 8 años, comenzará las clases anuales el 7 de febrero. Las clases para los niveles Infantil, Avanzado, Juvenil y Preparatorio; el Profesorado en Danzas Arabes y el Grupo para Principiantes son parte de la oferta de la escuela.

La Escuela de Danzas Arabes Silvia Luna ofrece una variada oferta formativa.

El próximo lunes 7 de febrero la Escuela de Danzas Arabes Silvia Luna comenzará su ciclo lectivo. La institución este año cumple 8 años y continuará ofreciendo a la comunidad interesada en la disciplina una variada oferta que incluye formación académica pero también talleres para principiantes.

“Decidimos iniciar el próximo mes el ciclo lectivo porque hay mucha demanda y muchas personas que no se fueron de la ciudad quieren empezar las clases”, señaló en diálogo con La Opinión Austral la profesora Silvia Luna, directora de la institución.

La escuela ofrece por un lado el trabajo en grupo para los más pequeños y adolescentes: Infantil (3 a 4 años), Avanzados (6 a 9), Juveniles (9 a 14) y Preparatoria para el Profesorado (12 a 15). Quienes se integren a cualquiera de estos grupos “concurren a la escuela tres días a la semana. Esto es algo nuevo que implementé porque hasta el año pasado sólo teníamos dos clases semanales”, precisó Luna.

Por otro lado, la escuela ofrece la modalidad académica que comprende el Profesorado en Danzas Arabes, que tiene una duración de 5 años. “Hay muchos que empiezan por inscribirse en algún grupo y luego siguen el Profesorado porque quieren seguir aprendiendo, algo que es muy recomendable”, apuntó.

En este espacio académico, “se aprenden los distintos estilos de la danza, estudiamos sobre Rítmica y el uso de los distintos elementos para bailar, entre otros contenidos”, precisó.

Por último la institución ofrece el Grupo de Principiantes. Esta propuesta “está destinada a jóvenes y adultos a partir de los 14 años que estén interesados en la danza pero que no quieran cursar necesariamente un Profesorado”.

“En cualquiera de las propuestas que se anote alguien, lo que me interesa es que vaya avanzando en su técnica e interpretación. Estas se trabajan de acuerdo al nivel de exigencia, pero todos pueden trabajarlas”, sostuvo.

Luna anticipó que este año como particularidad “estaremos enfocados en trabajar la preparación física de la bailarina, que es lo que me interesa profundizar desde el nivel inicial”.

La profesora explicó que “además de trabajar en las coreografías, las alumnas pueden trabajar intensamente a nivel físico. En todos estos años observé que se necesita más tiempo con cada grupo que asiste, por lo que decidí agregar más clases”. “Si se trabaja esto, la bailarina tendrá la libertad de hacer un montón de otras cosas”, sostuvo.





Inscripciones

Los interesados en inscribirse podrán hacerlo en la Secretaría del Boxing Club, ya que en dicha institución funciona la escuela. Allí podrán dirigirse de lunes a viernes, de 9 a 20 horas en horario de corrido, en calle Provincias Unidas N° 106.

“Allí les informarán horarios, días y costos de las clases, entre otra información”, indicó la profesora.

“Luego de inscribirse en cualquier propuesta, se puede tomar una clase gratuita para probar y que la persona vea si le gusta o se siente cómoda”, precisó.





La Escuela en el 2017

Consultada respecto a qué otras propuestas impulsará la institución, que suele ofrecer seminarios y cursos para estudiantes de la escuela, pero también abiertos al público, galas y espectáculos con invitados, Luna anticipó que “tendremos la Gala de Invierno que ya tenemos organizada y será en julio”. En esta oportunidad, habrá entre 60 y 65 alumnas en el escenario.

Además confirmó la realización de la Gala de Fin de Año, en el que las estudiantes de la institución muestran al público el trabajo realizado a lo largo del ciclo lectivo.

En este sentido explicó que para este tipo de exhibiciones, el objetivo será “trabajar en la interpretación de la bailarina. Es muy interesante trabajar muchas cosas con nuestra música y danza, entre ellas la técnica, pero la interpretación no puede faltar”. “Este trabajo de profundización con mi escuela será un punto fundamental a desarrollar”, agregó.

“Si la danza no sirve para emocionar y para que el público se lleve algo, algo no funciona”, expresó.

En mayo la institución cumplirá 8 años. Consultada respecto a si habrá algún festejo, Luna indicó que “en realidad la idea será profundizar el trabajo sobre las alumnas. No es que años anteriores no se hacía, pero a veces no se podía. Esto será como un regalo para nosotros”.