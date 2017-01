Desde la biblioteca digital del I.S.E.S.: “biblioises” para todos

La linterna

Cuento corto por Sergio Pellizza





Hay algo mágico en la oscuridad, más aun cuando es rota por la curiosidad de un niño que la fractura con su linterna desde la ventana de su casa. Estaba al resguardo de una lomada y era el puesto sur de la estancia donde su padre, única familia, trabajaba como puestero. La mamá de Daniel de 7 años, había fallecido en el Hospital Regional de Río Gallegos, de una rara enfermedad hacía apenas un año. A Daniel le habían dicho que estaba en el cielo… Hacía un año que la buscaba entre las nubes pero estaban tan altas… Lo máximo que pudo aproximarse a ellas era desde el cobertizo del cerro, pero no alcanzaba. En esta noche de agosto después de cenar con su papá, jugaba con la linterna tratando atrapar en el haz de luz los copos de nieve que silenciosamente pasaban sin dejarse agarrar. Había puesto plasticola en el vidrio y otros pegamentos, pero no consiguió resultados. Los copos pasaban iluminados por el haz sin detenerse. Lo que Daniel estaba buscando era la manera de llegar al cielo a ver a su mamá. Como todo niño su mente no concebía que su mamá hubiera dejado de existir. Estaba seguro que estaba en algún lugar. Le dijeron el cielo y por eso hacía todos estos intentos de llegar a él, quizás con una escalera de copos…

Quería verla para darle el collar de tientos trenzado que pacientemente don Zenón le había enseñado a hacer y que se lo dejó secretamente en el día de su cumpleaños al lado de la ventana, porque también le habían dicho que las mamás desde el cielo cuidaban siempre a sus hijos y los visitaban de noche cuando dormían. ¿No lo habría visto?, se preguntaba. También quería terminara el chaleco de lana cruda que estaba a medias en la caja de la costura.

Desde algún lugar del cielo donde seguramente está su mamá, bajó como un tobogán un rayo de luz más fuerte que el de la linterna encendida y por allí bajó un papel doblado que se depositó a los piecitos de Daniel… No se asombró para nada. A pesar de su edad ya leía bastante bien. Había aprendido muy rápido con la maestra que venía periódicamente a la estancia y les enseñaba a todos los chicos.

-Daniel desplegó el papel y leyó:

Querido Danielito yo te veo todas las noches mientras duermes y además siempre estoy cerca de tu ángel de la guarda que me mantiene al tanto de todo lo que haces, también de tus travesuras, como esa del otro día cuando le escondieron con Jacinto, tu amiguito, la pipa al bueno de Don Zenón porque no les había dado otro frasco de dulce de ruibarbo. Ahora, por un permiso especial y respondiendo a tus ganas de verme un ratito voy a bajar por el tobogán a darte un abrazo fuerte, fuerte recogeré ese hermoso collar y terminaré tu chaleco para abrigar tu precioso corazón. También te contaré un cuento hasta que te duermas. También te diré que tú crecerás, serás una buena persona, tendrás una hermosa familia y en algún momento vendrás aquí a este mismo lugar y nos veremos nuevamente…

Daniel se durmió con mucha alegría en su corazón de niño. Al despertar notó que no estaba más el collar de tiento trenzado que con tanto amor le hiciera a su mamá y también que el chaleco de lana estaba terminado.

Pasaron muchos años…

Daniel estudió ingeniería… fue un excelente profesional, formó una hermosa familia con unas hijas maravillosas que le dieron seis hermosos nietos… y en este aquí y ahora mientras todos estaban en el casco de la estancia… el Daniel abuelo estaba en el viejo puesto mirando por la misma ventana cómo la nieve sucedía en silencio.