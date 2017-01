Hockey playero

Sergio Saade: balance de Chaltén en Rada Tilly

Equipos de El Chaltén se organizaron, entrenaron, viajaron y fueron protagonistas en una nueva edición del torneo de hockey playero en Rada Tilly. Sergio Saade, su entrenador, se refirió a cada una de las experiencias vividas. La participación fue un elemento más para unirlos.

Nada mejor que una competencia en las playas de Rada Tilly para empezar el año. Eso fue lo que varios equipos de hockey que representan a la localidad santacruceña de El Chaltén decidieron hacer. Los resultados finales quedan en segundo plano, cuando el objetivo de consolidación de grupo se logra.

Sergio Saade, entrenador, jugador, animador y motor que contagia afán de superación, se refirió a esta experiencia: “Fueron gratamente, un montón de cosas y es difícil saber por dónde empezar. Si por “Nieve Negra” en Piedra Buena y su actriz principal “la chilena” para Luisi o directamente por el desayuno americano en la plaza de km 3” destacó en clara mención a situaciones compartidas durante el viaje. “Lo cierto es que viví un fin de semana distinto de esos que se esperan todo el año y todos los años. En 2017 lo compartí con muchos chicos y chicas de mi pueblo, y de Río Gallegos, así como con amigos, amigas, jugadores y jugadoras de mi club”.

Entrando en el detalle de analizar lo hecho por los equipos indicó: “Las menores de 15 que jugaron en m17 experimentaron por primera vez el hockey en la arena, ganaron dos y perdieron dos en su zona de 5 equipos, quedaron 3ras y en la puerta de una semi”, a modo de reflexión acotó: “esto es largo y tienen dos años más en la misma categoría. Estuvieron acompañadas por una mamá que las cuidó, las dirigió, las alimentó y las supo contener durante todo el finde. Gracias nuevamente Carmen”.

Con relación al plantel de la categoría Mamis, manifestó: “exprimieron el finde en la playa, dentro y fuera de la cancha. También fue su primera vez en esta superficie, y se adaptaron más que rápido. Se los dije y se los repito ahora, no importa el lugar ni el torneo, en esta categoría ya hay un grupo que está a un paso de ser un equipo, clasificaron 2das en su zona y jugaron un triangular que se escapó por un gol, y también quedaron muy cerquita de la chance de una semifinal. Más que bien para ser la primera vez” calificó.

“Las chicas de 1ra damas también supieron sacarle todo el jugo al fin de semana”, y señaló: “Muchas de ellas no viven más en mi pueblo, pero se juntan en esta fecha para recordarse mutuamente el valor de la amistad que supieron construir. La verdad unas grosas, pasadas de buena onda y actitud. En lo deportivo clasificaron 2das en su zona de 5 y ganaron su cruce de 8vos de final, en 4tos ya nos cruzamos con un Vuelve Chenque experimentado que de la mano de Belén, hicieron un muy buen torneo”.

Sobre los refuerzos comentó: “En estas categorías compartimos la camiseta con Sopo y Dani, dos chicas de Gallegos que sumaron un montón desde todos los lados posibles. Gracias por ser parte”.

En cuanto a la campaña de la 1ra caballeros, expresó: “fuimos 18 jugadores desde 15 hasta 42 años. Todos divididos en tres equipos, el objetivo se superó ampliamente. Muchos partidos, un solo suplente que permitía que todos jueguen todos los partidos, relaciones sociales, sol, chori, hamburguesas, rabas, papas fritas, asado, pizza, empanadas y mucho líquido para hidratar. Tuvimos la oportunidad de conocer mejor a nuestros amigos de Boxing y ellos demostraron que están listos para jugar con nosotros sincera y desinteresadamente este tipo de torneos de verano: Guille Luisi y Keni, unos grosos”.

Párrafo aparte le dedicó a los más chicos: “Nuestros menores de 16 quedaron 3ros en su grupo y me regalaron la oportunidad de gritar un gol con el alma, uno de esos gritos en donde descargás todo lo que no les podés decir porque vos sí sos bien educado, y dedicárselo a mi grupo de fans con sus particulares viseras naranjas, digamos que los dejaron listos para que los encontremos nosotros más tarde por el tercer puesto. Sólo eso. Los pibitos son buenísimos y son un flash. Con ellos sólo es cuestión de tiempo, créanme. Los menores de 18 con los refuerzos de Boxing también quedaron 3ros en su grupo, tuvieron rivales duros, los campeones anteriores y un duro ‘Los amigos de tu novia’ que terminaron jugando la final del torneo, pero Kevin Camilo Gustavo Franquito con Keny y Guille le dieron batalla a todos. Sorprendieron a los otros equipos y obligaron a tener que hacer números a los que en principio eran candidatos a clasificar”.





Uno por uno

El último equipo de Chaltén tuvo jugadores experimentados: “pudimos jugar medianamente bien en la zona y lograr la clasificación directa a semifinales. Luisi a la altura como siempre, Chula imparable cortando todo. Guille es un tractor, tremenda actitud, no se guardó nada. Fredy, para mí, uno de los mejores jugadores, tremenda clase, un jugador distinto. Fabián se sacrificó por nosotros y cubrió la falta de aire jugando en una posición que no es la suya por naturaleza, nada que decirle, sólo gracias Fabián. Esta versión de Chaltén Blanco o Huemules terminó en el tercer puesto del torneo después de perder la semifinal contra un Lagarto intratable que voló y terminó campeón merecidamente, con jugadores que están en estado. Están haciendo campo y jugaron como muy pocas veces en equipo. Felicitaciones para ellos. Chaltén Blanco, en el partido por el tercer puesto, se terminó quedando con la llave de la jaula en donde los menores de 16 habían dejado encerrada a “Mamá está presa”, (denominación del equipo) y volvimos a confirmar que no tenemos marido, no tenemos mujer y sin embargo Mamá sigue estando presa”.