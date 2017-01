Liga Nacional de Vóley

Independiente deTrelew no tuvo dónde recibir a los Mamuts

Situación de singulares característica fue la que vivió el elenco de vóley Los Mamuts de Puerto San Julián a la hora de querer cumplir con el programa de partidos. El martes le tocaba visitar a Independiente de Trelew, pero el local no tuvo dónde realizar el partido. Los santacruceños, lejos de pedir los puntos, propusieron un doble compromiso en el gimnasio municipal.

En contacto con Fernando Pandolfi, entrenador del equipo de vóley Los Mamuts, que cumple con la campaña histórica de participar en la Liga Nacional de Vóley con el plantel masculino, indicó a ‘Latidos’ que el partido que debían jugar con Independiente de Trelew no pudo ser posible por falta de espacio físico para realizarlo.

San Julián inició su temporada en la liga jugando en la categoría A 2 de la Zona D, el 13 de enero con el partido ante Viedma, luego le tocó jugar con Vélez y San Lorenzo. No pudo ganar ningún cruce aún, por tratarse de formaciones netamente profesionales y de larga trayectoria en el campo competitivo. Esta situación es más que clara tanto para jugadores como para el cuerpo técnico, quienes entran a la cancha a sumar experiencia y jugar de igual a igual en la medida que las condiciones se presentan. A nadie le gusta perder, pero los minutos en cancha son lo que cuentan en este momento.





El cruce que no fue

Pandolfi dio detalles de lo que pasó en Trelew y la forma que encontraron para resolver el problema ajeno. “Se suspendió porque lamentablemente los responsables de la ciudad no les dieron un lugar para jugar. Nosotros podríamos haber reclamado los puntos, que era válido, pero le ofrecimos jugar los dos partidos en San Julián. Ellos aceptaron gustosamente porque entendemos que no es culpa del club, sino que se trata de un mal manejo en la habilitación de la infraestructura deportiva, que primero dicen que sí, después que no. A nosotros nos avisaron de la situación cuando estábamos muy cerca de llegar a Trelew. El grupo de jugadores acompañó la decisión del cuerpo técnico de jugar los puntos reglamentariamente en una cancha como corresponde, porque Trelew nos pedía cambio de fecha y nosotros por contrato con el transporte les dijimos que no. Estaban preocupados porque FeVA aplicaba el reglamento y les hacía perder el partido. Nosotros somos amigos del vóley, creemos que los partidos no se pueden perder de otra manera que no sea jugando. Simplemente decidimos jugarlos en casa, obviamente con el aval de la Dirección de Deportes y el de la Municipalidad de Puerto San Julián que apoyó nuestra determinación. En consecuencia, se juega el 17 el partido pendiente y el 18 el de local. Obviamente contaremos con la mínima ventaja de contar con el gimnasio, el público que te conoce”, destacó, a la vez que indicó que contarán con el plantel completo.

El grupo entrena en doble turno en el gimnasio de pesas y el entrenamiento técnico y táctico es en las instalaciones del Club Independiente de San Julián. Toda una comunidad dispuesta a colaborar y apoyar al equipo que la representa.





