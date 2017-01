Este 15 de febrero

Comienza el proceso de venta del Banco Patagonia

Dos bancos con presencia en la plaza local serían los favoritos para quedarse con el paquete accionario del Patagonia: el Macro y el Galicia. La entidad financiera tiene un valor de venta de US$ 1.200 millones.

El Patagonia cambiará de manos y podría fusionarse con el MACRO.

El Banco Do Brasil, principal accionista del Banco Patagonia, pone a la venta su paquete accionario en la entidad argentina, urgido por la crisis económica que transita Brasil. Por la condición de agente financiero de la provincia de Río Negro, dueña del 3% del banco, es poco probable que sea otro banco extranjero quien se haga cargo de la entidad, y aparecen dos bancos como posibles compradores que, al igual que el Patagonia, también tienen presencia en la capital de Santa Cruz.

“Son el Macro o Galicia, no sale de ahí. Pero Macro quedó afuera en Citi y están para meterse con todo”, asegura el dueño de una de las entidades financieras con peso en el circuito financiero porteño, relata el diario Cronista.

Se refiere a la venta del Banco Patagonia, donde el Banco do Brasil (hoy principal accionario) contrató a JPMorgan Chase & Co, que ya puso fecha: el 15 de febrero arranca el proceso de non binding, por el cual recibe las ofertas no vinculantes.

“Macro es el único que tiene hoy todo el cash para comprarlo. El Patagonia vale US$ 1.200 millones”, advierte el número uno de un banco de capital nacional.

Macro tiene US$ 265 millones en efectivo y otros US$ 1.000 millones en disponibles indicaron, y afirman que el Patagonia genera al menos US$ 320 millones, por lo que en cuatro años devuelven lo que invierta con préstamos sindicados concretados con bancos del exterior.

En el sistema financiero están convencidos que es el Macro el que “está mucho mejor posicionado que otros bancos para esta operación y es muy probable que ocurra”.

Según se explicó, lo que más le podría aportar Patagonia a Macro es en el mercado de documentos a sola firma (en comercio exterior vinculadas a proveedores de empresas de exportación e importación), donde tiene el 20% de la cartera total de activos, segmento donde Macro no es de los más fuertes, ya que su especialización son los préstamos personales.

“Macro tiene capacidad para usar dinero propio y de terceros para comprar el Patagonia y especializarse en rubros de documentos comerciales. Sería una excelente compra para Macro. Además, si Patagonia se prepara para salir al exterior, Macro podría hacer un negocio doble”, comentan los conocedores del sector al diario porteño, en estricto off the record. Aunque al principio, se hablaba del Itaú como potencial interesado, pero hoy sólo se lo menciona asociado con algún otro player nacional.

Un tema no menor en la operatoria de venta es que el Banco Patagonia (ex banco Río Negro) es, como el caso del Santa Cruz en nuestra provincia, el agente financiero de la provincia de Río Negro, y el sector público exige un manejo especial.

Por esa razón se entiende que será muy difícil que se otorgue dicho manejo a una banca extranjera, algo que, pese a la presencia de mercados brasileros, no ocurrió.

Macro, en cambio, conoce del negocio al ser agente financiero en Salta, Misiones, Jujuy y Tucumán. Saben que las cuentas sueldo del sector público requieren una atención especial, y ellos ya tienen el expertise, mientras para un extranjero sería innovar en este terreno, excepto que el Patagonia deje de jugar el rol que juega en Río Negro, algo bastante improbable.

Otra a favor de la operatoria que todos dan como favorita es al evaluar el ranking por depósitos: con la compra Macro pasaría al primer lugar entre los privados, con $ 134.568,5 millones, por encima del Santander, que tiene $ 127.027 millones, sin contar los $ 34.810,9 millones del Citi, del que acaba de comprar la cartera minorista, por lo que habría que sumarle ese monto. Por lo tanto, Macro más Patagonia quedarían en el segundo puesto del escalafón, superando al Galicia, que tiene $ 116.747,3 millones y al Francés, que ostenta $ 91.925,6 millones.

La otra alternativa que ve el mercado es que sea el Banco Galicia quien cierre el negocio, mientras al BBVA Francés lo ubican en el tercer lugar.

La decisión de poner a la venta el paquete accionario que tiene la empresa brasilera es la necesidad de cash que tienen los accionistas por la crisis en su país.