Sin respuestas del Ejecutivo

Jubilados reclamaron en la Caja por el cronograma de pago de haberes

Un grupo de jubilados provinciales se presentó ayer en la Caja de Previsión Social para pedir por el cronograma de pago de haberes, al que Ariel Ivovich se había comprometido. No obtuvieron soluciones, por lo que el martes 31, en caso de no percibir los haberes correspondientes a enero, volverán a elevar su reclamo. “Estamos dispuestos a seguir peleándola. Si hay que salir a la calle, reunirnos y organizarnos, lo vamos a hacer”, aseguraron.

El grupo de mujeres jubiladas reclamando en la Caja de Previsión Social.

Con motivo de reclamar por el cronograma de pago de las jubilaciones que el titular de la Caja de Previsión Social, Ariel Ivovich, se comprometió a brindar antes de concluir enero, un grupo de jubilados provinciales se presentó ayer por la mañana en las instalaciones de la cartera social para exigir respuestas al respecto.

Aunque fueron recibidos por una de las vocales por el Ejecutivo, el grupo de mujeres, que se presentó a reclamar también por una fecha de cobro de los haberes de enero, no obtuvo respuestas, ya que el Ivovich se encuentra con una semana de licencia.

En este marco, el móvil de LU 12 Radio Río Gallegos dialogó con Viviana Barbería, jubilada del sector de salud, quien cuestionó que “el panorama es el de siempre, todos los meses tenemos que venir acá a buscar soluciones” y dijo: “el 3 de enero estuvimos reunidos con el señor Ivovich, quien se comprometió mediante un acta compromiso firmada a tenernos antes de fines de enero un cronograma de pago anual de nuestros haberes, el cual hasta ahora no está y él está de vacaciones”.

En ese sentido, agregó: “nuevamente hemos sido engañados, nos han mentido en nuestra cara” y sostuvo que “es una situación que agota”. Somos jubilados, pero no pasivos”, enfatizó y aseguró: “vamos a seguir luchando por nuestros derechos, esperando que alguien nos dé una respuesta concreta a lo que nosotros buscamos”.

“Nos recibió la vocal por el Ejecutivo, ella tampoco tiene las respuestas. Se compromete a trabajar y buscar soluciones, pero no las tiene. Sabemos que no depende de esta gente lo que nosotros buscamos, pero por lo menos salió a recibirnos y asume un compromiso, veremos si alguien nos cumple alguna vez”, añadió.





Compromiso

Con respecto a lo que fue el compromiso asumido por el titular de la cartera social, Barbería dijo: “él nos dio su promesa y lo firmó, que antes de fin de mes nos tendría el cronograma de manera anual”, aunque señaló que “sabemos que esto no depende de él, pero si sabía que no podría cumplir no se hubiera comprometido ni firmado, porque se dejó plasmado en un papel y ahora no se está cumpliendo”, reiterando que se han visto nuevamente defraudados por el Ejecutivo.





Próximas acciones a tomar

En tanto, en caso de que no perciban los haberes correspondientes al mes de enero, la referente de los jubilados aseguró que el martes 31 volverán a la sede de CPS “a buscar una fecha de pago”.

Por su parte, Patricia Soto, jubilada legislativa, envió un mensaje al Gobierno diciendo que “no somos unos jubilados decrépitos y que estamos en los últimos días de nuestra vida”, manifestando que “somos personas jóvenes, ingresamos a la administración cuando se instauró la democracia en nuestro país, por lo tanto hace años que se viene jubilando gente de mediana edad, que todavía tiene muchos años para pelearla, con neuronas activas”, asegurando además que “vamos a seguir peleando por nuestros derechos”.