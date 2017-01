Corrida de Crónica: el jueves cierran las inscripciones

Tras la segunda semana de inscripciones para la Corrida Internacional que organiza el diario Crónica de Comodoro Rivadavia, la cantidad supera el millar, incluyendo a todas las categorías más pequeñas en sus carreras cortas, los atletas promocionales, los federados y todos los mayores, veteranos y discapacitados en sus diferentes distancias.

El Club de Corredores es una empresa líder en organización de carreras de aventura y de calle en América Latina. Cuenta con más de 20 años de experiencia realizando eventos deportivos, una infraestructura única a nivel mundial, quien un año más se encargará de brindar su sistema de clasificación mediante cronometraje electrónico para las categorías mayores y veteranos, en la prueba central de damas y caballeros.

Cabe acotar que la prueba 6K Integradora, no es competitiva, por lo tanto no se registran tiempos, no utilizará cronometraje electrónico, se puede hacer el trayecto de 5200 metros, caminando, trotando o corriendo. Esto significa cumplir la primera vuelta del circuito y pasar frente a Diario Crónica donde termina.

Por otra, la misma tiene un sentido de participación familiar, de poder anotarse, llevarse luego una remera alusiva a la Corrida de Crónica, y poder sumarse a la fiesta del atletismo en Comodoro. También vale aclarar que la cantidad de remeras tienen un cupo limitado, por lo tanto es importante anotarse a tiempo.

Hasta el momento 15 atletas foráneos serán los que estarán en línea de largada en el grupo elite de atletas, quienes junto a los competidores locales y regionales, estarán brindando todo su espectáculo en Comodoro Rivadavia.

El próximo jueves a las 21.00 quedarán cerradas las inscripciones de la “35º Edición de la Corrida Internacional Aniversario Diario Crónica - Dr. Diego Joaquín Zamit”, prueba pedestre que tendrá lugar el próximo sábado 28 de este mes.