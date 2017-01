Club Andino

Alfredo Abilgard y su experiencia en Corea

Durante la semana pasada, se desarrolló en Corea una capacitación sobre deportes invernales olímpicos. Cuatro argentinos estuvieron allí y dos de ellos, Alfredo Abilgard y Nicolás Eseyza, son de Río Turbio.

El viernes finalizó la capacitación que tuvo la delegación argentina, donde hay personas del Club Andino Río Turbio en Seúl Corea. La actividad culminó con algunas competencias donde la bandera Argentina y la de Río Turbio estuvieron en el podio, ya que Nicolás Eseyza terminó en el segundo lugar de su categoría.

El presidente de la delegación Argentina, profesor Alfredo Abilgard, informó que otro de los chicos de Buenos Aires también culminó en el 2º lugar cuando le tocó competir. Luego de la premiación final, llegó el tiempo para festejar y despedirse de algunas delegaciones que se fueron directamente al aeropuerto.

La delegación Argentina inició su regreso.

Los dos representantes de Río Turbio estuvieron, junto a otros chicos argentinos, capacitándose y viviendo experiencias inolvidables.

Tras los primeros días de adaptación, que sobre todo sirvieron para acomodar el sueño, por la diferencia horaria de Seúl con Argentina, comenzó la capacitación con eje central en el patín, donde la delegación nacional participó del nivel Intermedio Básico.





Finalizada la capacitación y antes de emprender el viaje de regreso, el instructor se refirió a esta particular experiencia: “esto es parte de un proyecto denominado Dream Program que el gobierno de Corea, en la provincia de Pyeongchang, costea los viajes a delegaciones de sesenta países donde generalmente no hay nieve y para aquellos en los que algunos deportes invernales faltan desarrollar. La intención es becar a un grupo de deportistas e instructores para que se formen en las disciplinas. Generalmente en estos cursos desarrollamos seis días de actividades deportivas, culturales y turísticas que incluyen un recorrido por las villas olímpicas que serán sede en el 2018. Recorrimos los estadios, la villa olímpica. En cuanto a las actividades que incluyen las competencias olímpicas, son patín de velocidad sobre hielo, snowboard, patín de fondo, patín artístico sobre hielo. Accedimos a esta posibilidad gracias a la Federación de Patín sobre Hielo, ellos hace unos años estuvieron en Río Turbio participando de unas jornadas en el dique San José, que estaba congelado y pudimos llevar entre 500 a 600 personas de todos lados para una demostración de patín de velocidad, como una de las modalidades. De este evento participan delegaciones de América, Asia, algunas del este europeo, al igual que en esta parte del mundo algunos no tienen nieve o tienen, pero no se practican estos deportes. Terminado el curso, nos vamos a Seúl. Quiero agradecer a la Federación, a los padres de los chicos que confiaron en mí, al gobierno de Corea que puso más de 70 voluntarios para que todo saliera de la mejor manera”.