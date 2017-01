El inicio de la Liga de Desarrollo sigue siendo una empresa difícil para los santacruceños que aún no lograron ganar en los 6 juegos disputados y el viernes ante los de Sunchales no fue un paso fácil. Ya desde el principio el Tigre marcó la diferencia en el marcador, cerrando por 20 el primer parcial 27-7 reflejando un juego más fluido que el local. La tendencia en el marcador se mantuvo, Hispano pudo acomodarse al ritmo del partido y del rival pero ya no se sentía cómodo y a pesar de haberse llevado el tercer cuarto, 28-25, en los últimos 10 minutos Libertad amplió la ventaja y terminó cerrando un resultado contundente. 101-71.

Otra de las novedades que se suma al presente Celeste es la lesión de Salvador Mosso, quien en la práctica del jueves se fracturó la muñeca y, aunque ya fue intervenido exitosamente, estará por algunos meses fuera de las tablas.

Hispano Americano volverá a presentarse en su casa el domingo 28 ante Bahía Basket, el campeón de las dos ediciones anteriores de esta competencia, dato no menor y con el que el Celeste deberá trabajar para comenzar a cambiar la realidad que atraviesa hoy por hoy.