28 de Noviembre

Garay espera fondos para dar aumento

El intendente de 28 de Noviembre señaló que el Gobierno se había comprometido a enviar en noviembre 2 millones de pesos, pero esto no ocurrió. Dicho monto “ingresaría en enero y esperamos poder liquidar un incremento salarial que ayude”, sostuvo. El Municipio no actualizó salarios en 2016. También admitió cambios en la forma de liquidar la coparticipación que reciben.

El intendente Hugo Garay habló sobre lo realidad de su comuna, a días de tomarse una licencia vacacional. El Municipio afrontó un principio de conflicto días atrás, cuando no se les renovó el contrato a unos 29 trabajadores, lo que finalmente se concretó y todos volvieron a su puestos de trabajo. “Queda como un llamado de atención por todo lo que ha sucedido”, afirmó el jefe comunal.

En ese marco, fue consultado sobre el pedido de aumento salarial que formuló el gremio, luego de que el año 2016 transcurriera sin actualización alguna. “Nosotros estamos en permanente contacto, esperando para poder viajar a la ciudad de Río Gallegos y reunirnos con la gobernadora (Alicia Kirchner) tal cual se habló en noviembre, cuando nos habían prometido que ingresarían 2 millones de pesos. Ahora estamos esperando una reunión que al parecer será en febrero. Ese dinero que no recibimos ingresará en enero. Esperamos que realmente sea así para poder liquidar un incremento salarial, que no es lo solicitado, pero que va a paliar la situación” al menos momentáneamente, sostuvo Garay.

Y enfatizó que “si el Gobierno Provincial no nos ayuda, nosotros como Municipio no podemos hacer nada. No contamos con las divisas para comprometernos a ningún tipo de aumento salarial, sí o sí debemos recurrir a la Provincia”, planteó.

“Hemos pasado un año muy malo, con el Municipio parado”, recordó el intendente y agregó “esperemos poder arrancar como corresponde, que algunas situaciones queden en el olvido y no vuelvan a suceder”, afirmó, reconociendo que “los reclamos eran justos, pero no era el momento de hacer una manifestación”.





Situación complicada

Desde lo político, Hugo Garay sostuvo que ve la cuestión “bastante complicada” y agregó “lo que más me preocupa es la respuesta a la comunidad, porque nosotros trabajamos para ella”, planteó, enfatizando que “hacemos hincapié en conseguir fondos para salir del estancamiento en que estamos. Nos faltan divisas para generar obras y todas esas cuestiones. La verdad es que no nos tienen muy preocupados las elecciones de este año”.

En ese sentido, se refirió a la herramienta de girar en descubierto. “Se ha cambiado el sistema de envío de coparticipación nacional y provincial, como del sistema de regalías. Antes recibíamos a principios de mes el anticipo de la coparticipación para pagar los sueldos. Hoy lo recibimos el día 20, todos los intendentes jugamos con sacar el descubierto, pero que sea siempre pagadero entre el 21 y el 22, porque estamos esperando que el 20 nos envíen el anticipo de coparticipación para poder hacer frente a esto, eso más lo que ingresa de coparticipación y regalías del 1 al 15”. (Patagonia Nexo)