Río Turbio

ATE denunció que en YCRT “hay despidos encubiertos”

El referente sindical de Río Turbio Cristian Oliva señaló que buscan que la Intervención de la empresa justifique el envío de telegramas de despidos. Para ello esperan confirmación de una reunión con las máximas autoridades de la firma. Por otro lado, Oliva advirtió a los trabajadores que los retiros voluntarios “son despidos encubiertos”, al tiempo que denunció que se habría contratado a monotributistas.

Siguen los conflictos en Río Turbio en torno a YCRT.

En la primera semana de este año, la intervención de YCRT ejecutó el envío de 79 telegramas de despido a los mineros, además de ofrecer retiros voluntarios a otro grupo de empleados.

Tras diversas asambleas de base, los normalizadores del gremio realizaron gestiones con la finalidad de revertir esa decisión.

Cristian Oliva, referente de la Seccional Río Turbio de ATE, señaló que a lo largo de esta semana “realizamos un sinfín de gestiones ante la situación de los trabajadores que han sido cesanteados por la empresa YCRT, haciendo presentaciones a nivel nacional, provincial y locales, según corresponden los estamentos administrativos, para conocer la situación y ver cómo podemos resolver estos telegramas que se les envió y asesorarlos con esta situación que data de varias semanas”.

“Aparte de la denuncia colectiva que se está llevando con abogados, se hizo una presentación individual, para pedirle a la empresa una respuesta de por qué se deja cesantes a los trabajadores, buscamos claridad y precisión. Además se pidió documentación, legajos, y situación médica del personal”.

Por otra parte, el normalizador de ATE Río Turbio precisó que el gremio tomó conocimiento que unas “20 personas habían pedido retiro voluntario. Durante este transcurso hemos visto las gestiones que conlleva y lo difícil que es lograr un retiro voluntario. Sabiendo lo que han pasado, y lo que puede significar para nuestra empresa y nuestros sectores, creo que todavía no se ha tomado en cuenta la magnitud de perder algunos sectores de trabajo, teniendo en cuenta que hay mucha gente que puede irse, no tan sólo de la cuenca sino de la empresa”, expresó Oliva.

Seguidamente, repitió que buscan “fortalecer la fuente laboral, con la mano de obra de nuestros compañeros para poder sacar adelante la empresa, mayormente cuando tenemos en funcionamiento la Mega Usina en la que a la boca del primer módulo le falta un 15 o 20 por ciento de obra para ponerla en funcionamiento. Para esa etapa tiene que desarrollarse con todos los trabajadores adentro”, dijo el referente de ATE. “Sabemos que el retiro voluntario es una decisión personal de cada trabajador, pero no podemos dejar de denunciar que la empresa sostiene este ofrecimiento para encubrir los despidos”, apuntó.

Asimismo, agregó: “recibir una cierta cantidad de dinero no es lo mismo que un trabajo, si bien quienes opten por el retiro tendrán posibilidades de desarrollar inversiones no es lo mismo tener un sueldo por el cual podes desarrollar tu vida social y familiar, teniendo la garantía que ese ingreso se sostiene en el tiempo, sin dejar de lado como está la situación económica y social a nivel país”.

Oliva señaló que “hay una fuerte preocupación por el accionar de la Intervención de YCRT, fuimos de los primeros que dijimos que podían venir los retiros voluntarios, diferentes clases de metodología tratando de buscar que la empresa tenga otro funcionamiento, creo que el tiempo nos dio la razón y está pasando lo que se advirtió”.

“Lo más preocupante es ver lo que está pasando con los retiros y los despidos de los compañeros y verificar lo que puede llegar a pasar a futuro. No podemos permitir que siga habiendo más despidos, por más que la empresa diga que está bien, la realidad indica otra verdad y sostenemos que debemos estar preparados para defender el trabajo en Río Turbio”.





Contratados

Por otra parte, el referente de ATE mencionó: “tuvimos hace unos 10 días una versión de que había monotributistas trabajando y creo que el Interventor (Omar Zeidán) no lo ha desconocido, pero recién cuando tengamos la ratificación de ello vamos a salir a hablar, porque sacar gente de la empresa para poner monotributistas me parece que no corresponde, que no es lo que necesitamos en nuestra empresa”, advirtió.

Por otro lado, el referente de ATE informó que el accionar intersindical ha permitido que los 4 sindicatos que tienen poder de actuación en YCRT sigan comunicados “se le pidió una reunión al interventor para dialogar no sólo sobre estos despidos sino en la condición general que se encuentra YCRT. Buscamos que la Intervención nos explique qué es lo que está pasando. Porque estamos viendo que hasta el día de hoy tenemos la misma situación de hace tres o cuatro meses, sólo que ahora con despidos, retiros voluntarios, con algunos sectores que no están funcionando como corresponde, entonces nos parece que amerita una reunión como corresponde con la Intervención. Me parece que tienen que ser sinceros y decir qué es lo que tenemos para los tiempos que se aproximan”.

Cabe recordar que Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) justificó las últimas cesantías en graves irregularidades laborales, incluyendo ausencias injustificadas. (Fuente La Opinión Austral- Patagonia Nexo)