Intento de robo en supermercado terminó con dos vigiladores heridos

Uno de los vigiladores terminó con lesiones causadas por el vidrio de una botella.

Dos trabajadores de la vigilancia terminaron heridos tras un intento de robo en una sucursal de Supermercados La Anónima. El hecho ocurrió en la localidad de Las Heras alrededor de las 17 del jueves, cuando los vigiladores le pidieron a un joven que les mostrara el interior de su mochila antes de retirarse.

El sujeto se negó y de inmediato se dio a la fuga. Al salir a buscarlo, los dos trabajadores fueron abordados por otros jóvenes que los agredieron físicamente. Estos portaban bebidas alcohólicas, por lo que cuando se dio la golpiza una botella de cerveza estalló y los vidrios lastimaron la parte derecha superior del rostro de uno de los vigiladores.

Luis Báez, referente gremial del Personal de Vigiladores, indicó que fueron dos trabajadores de la Empresa Brújula quienes pidieron revisar el interior del bolso del sujeto. Cuando uno de los vigiladores procedió a revisarlo, se encontró con artículos que no había pagado, por lo que tenía que dirigirse a la gerencia. Sin embargo, el sujeto se dio rápidamente a la fuga.

Los vigiladores lo siguieron y persiguieron, sin embargo a pocas cuadras del supermercado “fueron agredidos por un grupo de seis sujetos que los estaban esperando afuera”, relató Báez.

“No sólo pasó hoy”, relató el referente de los vigiladores y recordó que “tiempo atrás, una pareja vino a comprar y cuando el compañero vigilador le pidió a la señora que mostrara el interior del bolso, el marido sacó un arma de la campera y se la puso al vigilador en la cabeza”. El sindicalista sostuvo que desde la gerencia “no se quieren hacer denuncias”.

“Acá no falta mucho para que suceda un hecho gravísimo entre nuestro personal. Este comercio se abre a las 5 AM para que entre el personal de limpieza y abren el supermercado dos compañeros nuestros y las señoras de la limpieza. Nuestros compañeros no portan armas, con que les den un golpe se roban lo que quieran de adentro”, alertó.

Otro caso de hurto que se registró días atrás en el supermercado fue el de una mujer que entre sus ropas llevaba numerosos objetos. Cuando uno de los vigiladores le pidió que se detuviera y dejara lo que llevaba entre las ropas sin pagar, esta se retiró enojada. Pocos minutos después la mujer regresó con siete familiares “y le dieron una paliza al vigilador, quien anduvo maltrecho varios días”, describió.

“El gerente de La Anónima me dijo que no tienen personal policial de apoyo porque no hay policías suficientes en Las Heras”, explicó Báez. En este sentido, detalló que únicamente hay efectivos de la fuerza de 18 a 22 horas.

“Nosotros estamos para vigilar el patrimonio del mercado y tratar de que esté todo en orden. No tenemos portación de armas y no se puede tocar a las personas en el momento de revisarles el bolso”, detalló, al tiempo que alertó que la “situación de la inseguridad de Las Heras está muy complicada”. (Fuente y foto: El Ciudadano de Las Heras)