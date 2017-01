Belasteguín visitó el glaciar Perito Moreno

Fernando pudo tomarse un tiempo para conocer el glaciar.

Es el mejor jugador de pádel desde hace 15 años y estuvo junto a su dupla Pablo Lima -de Brasil- dando clínicas y exhibiciones de partidos en Comodoro Rivadavia, Puerto San Julián y Río Gallegos. El domingo recorrió por algunas horas el Parque Nacional Los Glaciares antes de regresar a Buenos Aires.

El protagonista de esta historia vive en un sitio en el que cualquier amante del fútbol desearía estar. Si ese fervor tuviera relación directa con Lionel Messi, mejor todavía. Bien cerca del Fútbol Club Barcelona, bien cerca del crack argentino. Un hogar a tres cuadras del mítico Camp Nou, ese templo en el que el astro rosarino brilla semana tras semana. Fernando Belasteguín, de 37 años, cuenta con ese privilegio. Entre sus credenciales, el oriundo de Pehuajó atesora una enorme virtud: desde hace exactamente 15 años es el mejor jugador de pádel del planeta. De sus pergaminos dan testimonio el ranking del World Padel Tour y un palmarés con 206 títulos. Cada uno haciendo maravillas en su rubro, Barcelona acoge a dos números uno argentinos en apenas 300 metros.





De visita

Y ese número 1 del mundo estuvo nuevamente en la Patagonia austral, en el 2015 jugó y ganó el World Padel Tour de Río Gallegos, y ahora se presentó en Comodoro Rivadavia, Puerto San Julián y Río Gallegos dando clínicas y jugando partidos de exhibición.

El domingo viajó a El Calafate junto a Juan Pablo Velázquez, gestor de esta gira en Chubut y Santa Cruz, y estuvo unas horas para visitar el glaciar Perito Moreno en el Parque Nacional Los Glaciares. En sus redes sociales con el imponente glaciar de fondo publicó: “Que hermosa Argentina querida !Disfrutando los últimos días de vacaciones en la Patagonia argentina!





15 años número 1 del mundo

Entre 1987 y 1994, durante el boom de este deporte en nuestro país, se calcula que lo practicaban más de tres millones de personas; conseguir una cancha libre era una odisea. Pero el fenómeno tuvo una corta vida. Belasteguín encuentra una explicación: “Entre la crisis económica y el aprovechamiento de la rentabilidad del metro cuadrado hicieron que desaparezcan muchas pistas. El espacio que ocupan dos o tres canchas de pádel no te brindan el beneficio que sí puede generar la construcción de un edificio. La Argentina tuvo dos o tres años espectaculares y después se vino abajo”.

Se lanzó como profesional con apenas 15 años y en 2001 emigró a España, lugar en el que el pádel no para de crecer y se instaló en la sociedad. “No se lo trata como una moda. Lo juegan muchas mujeres, y si eso pasa luego se enganchan el esposo y sus hijos. Es un deporte sencillo, para pasar un buen rato”.

En el ambiente del pádel suele decirse que Juan Martín Díaz, su pareja durante 13 años, es el Federer de este deporte y Belasteguín es Nadal, por su garra, su entrega. Desde hace dos años, el pehuajense tiene como ladero al brasileño Pablo Lima. Su currículum hace que sea buscado por reconocidos personajes. “Mi profesión me dio la chance de conocer a muchos fenómenos. Cuando llego a mi casa trato de sacarme el disfraz de padelista, pero cuando pienso que un rato antes jugué con Iniesta, Puyol o Piqué, me cuesta creerlo”, asegura. Las relaciones son tan estrechas que Belasteguín se asoció con el actual marcador central culé en una serie de emprendimientos deportivos. Con Puyol suele juntarse para disfrutar partidos por TV. “Si lo traslado al fútbol, mi juego es mucho más parecido al de Puyol que al de Iniesta” asegura con una sonrisa. Además, forjó una gran amistad con Cruyff. “De las personalidades que conocí, fue una de las que más me marcó. Fue una pena su fallecimiento”, dice.

Fernando se considera un afortunado porque puede compartir tiempo con sus tres hijos y verlos crecer. Se entrena de 8.30 a 13.30 horas, almuerza, duerme una siesta y desde las 16.30 hasta que los nenes se van a la cama desconecta el celular y vive para ellos. Con Cristina, su esposa catalana, tiene un pacto: cuando el verano asoma por estos lares, la familia vuela hacia nuestro país para instalarse un par de semanas en Pehuajó. Extraña, y los 10.700 kilómetros entre Barcelona y su ciudad suelen hacerse pesados. En cada una de sus respuestas aparece la Argentina. “Mi país me dio la posibilidad de crecer y no lo cambio por nada en el mundo”.