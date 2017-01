Dakar 2017

Copetti: “Todos los fracasos anteriores sirvieron para esto”

SEGUNDA PARTE En la 39º Edición, el piloto de cuatriciclos Pablo Copetti completó todas las etapas y finalizó tercero. Fue su primer podio en siete participaciones. La segunda parte de la entrevista con el mejor clasificado de los argentinos.

“No es el logro de un piloto sino de un equipo completo”. (Foto: Dakar by PhotoRunning)

Pablo Copetti participó de siete ediciones del Dakar. La primera vez que lo completó fue en 2011, donde alcanzó el quinto puesto, y la segunda este sábado, logrando subir al tercer escalón del podio que encabezó Karyakin y escoltó Casale.

La cantidad de obstáculos que los competidores de la 39º Edición Dakar enfrentan son incontables, de los 318 vehículos que largaron en Asunción, sólo 220 llegaron a Buenos Aires. Eran 14 Etapas y dos fueron anuladas. En diálogo con Latidos, el patagónico se refiere a esta edición.





¿Afectó la lesión en la mano?

Pablo Copetti: El dedo, la mano, la tengo totalmente deformada. Venía muy bien hasta la Etapa 3 que me caí en un río seco en Tucumán y tuve que apoyar la mano, a partir de ahí la mano estaba más hinchada, tuve que cambiar el grip del puño para poder agarrarme mejor, molestaba, pero mentalmente tratábamos de anular cualquier tipo de dolor. No estaba en 100% de condiciones físicas en cuanto a la mano, el cuerpo estaba bien, pero la mano tiraba para atrás y tuve que compensar mucho con la izquierda, al punto que terminé con una tendinitis importante por compensar todo lo que no me podía agarrar bien con la derecha.





¿Qué pensaste, qué sentiste cuando ya llegabas a Buenos Aires?

P.C.: Creo que cuando se cruzó los últimos metros de la última Especial lo primero que se me vino a la mente fueron los cuatro abandonos seguidos. Mucha gente por ahí no entiende la filosofía de uno, de la competición y es fácil criticar porque abandonó o desmerecer el trabajo. Cuando estás en un ambiente competitivo y cuando terminás quinto como fue en el 2011, lo único que pensás es en poder ir más adelante, y mi objetivo siempre fue el podio, para eso tuve que fracasar varias veces y el fruto de este resultado son lamentablemente los fracasos que vivimos, pero bueno, es un aprendizaje. Cada vez que tuve que abandonar como a la semana estaba de vuelta trabajando para poder lograr el objetivo que uno quiere y, la verdad, creo que no hay más satisfacción cuando sabes que diste el 100, el 110 %, vos y todo tu equipo y logras ese objetivo, eso fue lo primero en pesar.

Todos los fracasos anteriores sirvieron para esto, es lo primero que se me vino a la cabeza.





¿Qué se viene para este año? ¿Hay Dakar 2018?

P.C.: Creo que vamos a correr el Campeonato Argentino, especialmente las dos Ruta 40, una va a ser fecha del Mundial, para eso estamos preparados y confirmamos nuestra participación.

Estoy evaluando una invitación que nos hicieron para correr el Dakar Series en Marruecos, todavía no tengo nada confirmado. Con respecto al Dakar que viene, es muy apresurado decir algo, hay que analizar bien la ruta. No estoy muy de acuerdo con que el Dakar tenga que pasar por zonas de frío y lluvia, principalmente porque conlleva que se suspendan etapas. Veremos. Todavía no me he puesto a pensar si puede haber o no un próximo Dakar, no he llegado a ese punto.





¿Qué te pareció la anulación de etapas?

P.C.: Me parece razonable por una cuestión sencilla, que si correr una etapa puede traer un peligro extra que no puede manejar el piloto, como puede ser una condición meteorológica, como la lluvia y que un río traiga tanto caudal que no lo puedas cruzar y pueda ser peligroso, me parece correcto al 100% la anulación de una etapa.

La carrera de por sí es peligrosa, pero la crecida de un río, sobre todo en Bolivia que se pasan todos ríos secos o ríos con agua que con la lluvia obviamente venían todos acaudalados, no era seguro correr.

Lo que creo que debe repensar seriamente la organización es a la hora de elegir el recorrido. Este año suspendieron dos etapas por la lluvia, en Jujuy no se podía cruzar, pero el año pasado pasó exactamente lo mismo cuando volvíamos de Bolivia, hubo exactamente la misma lluvia, al día de descanso llegaron las asistencias tarde, no se suspendió la etapa porque casualmente era el día de descanso, pero me parece que debe haber un replanteo de decir entiendo que las condiciones meteorológicas de algunas zonas que se elijan son de grandes probabilidades de lluvias y si sabes que llueve el 95 % del mes, busquemos otra alternativa que no suspenda.

Estoy de acuerdo en una cancelación cuando trae peligro para los pilotos, cuando no brinda la seguridad mínima, pero también somos competidores, queremos correr, queremos correr, queremos Especial y ni hablar los pilotos que necesitábamos descontar para la punta. Belén era una etapa que el año pasado la gané, era una etapa que me gusta correrla, sabemos que se queda la mitad del parque de vehículos, quedan en Catamarca. Esas son las cosas que me parece que hay que mejorar, creo que la organización va a tomar nota. Lo que pasó en el bivouac que estaba todo inundado, no puede pasar. Estar haciendo 800 kilómetros bajo la lluvia, de enlace sin correr.

Me parece que se tienen que tomar cartas en lo que va a ser un recorrido próximo. No sé si otro Dakar de este estilo se soportaría, es la sensación. Me parece que hay muchos pilotos que quedaron bastante disconformes, no por las cancelaciones sino por la selección de los lugares en los que sabes que va a llover sí o sí.





¿Qué te parece este tercer lugar?

P.C.: Estoy feliz, pero no dejo de ser un competidor y quiero más, trabajé mucho para poder llegar al podio y lo conseguí, estoy muy tranquilo porque sé que di el 110%, tanto por lo que vengo haciendo durante años sino también porque para este Dakar con mis condiciones físicas pude protagonizar una gran remontada en la segunda parte de la carrera. Festejé en el podio y en el momento en que se terminó la carrera y uno hace un análisis frío, quiere más. Uno es competidor nato, tiene sangre de querer más y tiene ganas de querer más. No me gustó estar tan lejos de la punta, más allá de que soy consciente que esa etapa 4 me deja a 1h30’ y tengo que replantear toda mi carrera en adelante. Estoy contento, muy satisfecho y muy tranquilo porque di todo. Cuando me tocó abandonar las ediciones pasadas también estaba tranquilo porque había dado todo, ahora me siento de la misma manera, con el plus de haber cumplido el objetivo de llegar y ni hablar de lograr para mí un podio histórico.





¿Querés agregar algo más?

P.C.: Tengo que agradecer a todo mi equipo, el logro del podio no es de Pablo Copetti, el logro es de todo un equipo que viene trabajando hace años, seriamente, profesionalmente, entrenadores, mecánicos, MX Devesa by Berta, Carlos Devesa, Orestito Berta. La gente que a uno lo apoya. Mi equipo es como una familia en la cual cada uno cumple un rol y nos llevamos realmente muy bien. Cuando tuvimos los fracasos nos hicimos más fuertes como equipo y ahora que logramos nuestros objetivos estamos aún más fuertes. ¿Con ganas de más? Seguro que con ganas de más, pero la base de todo es el equipo, no es el logro de un piloto sino de un equipo completo, y eso es lo que me pone más feliz todavía.





POSICIONES