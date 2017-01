Caleta Olivia

El Ejecutivo avaló un aumento del 20% en las tarifas de taxi

Reunión entre el Ejecutivo Municipal y referentes de empresas de taxi. (Foto: La Vanguardia del Sur)

Los taxistas lograron que el Ejecutivo de Caleta Olivia diera conformidad a la solicitud de actualización de tarifas. Consideraron que la prestación de su servicio debía ser aumentada dado que los gastos propios que conlleva poseer un taxi lo ha hecho de manera significativa.

Tras una reunión de referentes de distintas empresas de taxis caletenses con el intendente Facundo Prades y miembros de su gabinete, se informaron los aumentos que a partir de ayer ya rigen en la ciudad del Gorosito.

El precio de bajada de bandera en horario diurno pasó de 19 a 21,60 pesos. Mientras que la ficha se incrementó de 1,50 a 1,68 pesos. Los taxistas agradecieron el compromiso del jefe comunal, Facundo Prades, ya que consideraron que este aumento “era necesario”.

“Es de un 20% ya que hace más de un año que no hemos tenido un aumento como corresponde. Le hemos ayudado al intendente y a la comunidad con un aumento que no llegaba ni al 10% (realizado hace dos meses) que a la fecha no podemos ni cubrir los costos de mantenimiento para las unidades. Y en abril nos sentaremos con el Ejecutivo para charlar una nueva tarifa”, dijo un vocero de los taxistas al portal de noticias La Vanguardia del Sur.

La Municipalidad de Caleta Olivia autorizó a las prestadoras del servicio de taxi comenzar con las tarifas en los siguientes valores:

-Tarifa diurna: a aplicarse de lunes a sábados, de 08:00 a 23:00 horas: bajada de bandera: 21,60 pesos. Valor de la ficha: 1,68 pesos (cada 80 metros).

-Tarifa nocturna: a aplicarse de lunes a sábados, entre las 23:00 horas a 06:00 horas, domingos y feriados nacionales, durante las 24 horas. Bajada de bandera: 22,80 pesos. Valor de la ficha: 1,80 pesos.

-Ficha por espera: 1,68 pesos en tarifa diurna y 1,80 en tarifa nocturna.