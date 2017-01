Dakar 2017

Copetti: “Todos los fracasos anteriores sirvieron para esto”

“Mi objetivo siempre fue el podio para eso tuve que fracasar varias veces”.

PRIMERA PARTE





Pablo Copetti participó de siete ediciones del Dakar. La primera vez que lo completó fue en 2011, donde alcanzó el quinto puesto y la segunda, este sábado, logrando subirse al tercer escalón del podio que encabezó Karyakin y escoltó Casale.

La cantidad de obstáculos que los competidores de la 39º Edición Dakar enfrentan, son incontables, de los 318 vehículos que largaron en Asunción, sólo 220 llegaron a Buenos Aires. Eran 14 Etapas y dos fueron anuladas. En diálogo con Latidos, el patagónico se refiere a esta edición.





Para esta edición las principales diferencias eran la navegación y la altura ¿Cómo afectaron?

Pablo Copetti: Fue difícil, muy difícil. En la navegación con los nuevos waypoints teníamos entendido que algunos iban a ser diferentes, pero hicimos casi toda la carrera con los waypoints nuevos. Fue muy difícil la navegación. El Road Book para mi gusto y creo que para el de muchos pilotos le faltaba información, lo que facilitó muchas pérdidas, mucho tiempo perdido en cuanto a la navegación. La altura me parece que no terminó siendo un factor influyente, creo que la preparación física durante el año rindió sus frutos.

Lo que fue muy duro fue la lluvia y el frío que pasamos, generalmente te preparas para un Dakar, más en Sudamérica pensando en el calor, y en Argentina donde va a haber extremo calor, pasamos etapas extremadamente frías con lluvias, truenos, rayos, granizo, eso me parece que afectó mucho a los pilotos. Los latinos preparábamos los vehículos en base a altas temperaturas y de repente, te encontrás que se suspende Belén, que es una etapa que sabemos que es dura en cuanto al calor, es un filtro importante y se suspende. Tenés poquitas etapas con calor y tuvimos un montón con lluvia y frío.





Hubo abandonos, ¿fue similar a años anteriores?

P.C.: En quads fue el 50 %, fue extremadamente dura la carrera, porque además los pisos fueron muy bien elegidos. En Bolivia, en Jujuy corrimos por dunas ue nunca me imaginé que existían, sumado a lo complejo de la navegación fue algo muy difícil, uno de los Dakar más difíciles que me tocó vivir.





¿Qué te parecieron las ubicaciones que se dieron en cuatris?

P.C.: Lo del ruso no me sorprende, nosotros que estamos en el mundillo y nos conocemos todos, sabíamos de la muy buena preparación que traía, trajo una preparación física impecable y un cuatriciclo rápido, supo hacer la diferencia. Creo que se vio beneficiado por el clima y pudo hacer una buena diferencia en las etapas más frías y navegó muy bien, lo mismo ‘El Perro’ Casale, hizo muy buenas etapas en navegación, tuvo una diferencia con respecto a mi caso.

Tuve un muy buen comienzo y en la tercera etapa tuve unos errores de navegación, más un golpe que me afectó un poquito, pero la Etapa 4 cuando rompo la llanta y tengo que correr en tres gomas, al terminar a 1h 30’ de la punta ya me di cuenta que estábamos totalmente fuera de la competencia del primer lugar y a partir de ahí replanteamos toda la estrategia porque quedamos 13º.





Con cuatro abandonos anteriores, ¿cómo se viven esos momentos de retrasos y errores?

P.C.: Creo que cuando rompí la llanta me vi muy cerca de abandonar, es la realidad, creo que hablar con teléfono satelital con mi equipo y generarme una sensación positiva de decir ‘seguí adelante, llegá como sea, cuánto tiempo te lleve pero traélo al cuatri’. Romper ese día creo que me hizo un clic, me encontré totalmente desahuciado cuando vi la llanta rota, porque era la etapa de las dunas de Capricornio en Jujuy donde había pasado todos los cuatris y otra vez me ponía en la delantera y de repente, ver que no tenía una llanta más y que era una etapa hiper rápida donde hasta podría haber hecho una diferencia. Me encontré con un bloqueo que rápidamente -cuando hablé con mi equipo-, desbloquee, llegué y a partir de ahí me propuse llegar a La Paz. Y ah, hacer un replanteo de toda la estrategia, estaba muy enfadado y dije vamos a serenarnos, ir viendo día a día, terminando y viendo donde haya que apretar y buscar ese puesto de avanzar todos los días y así fuimos avanzando y hasta el último día pudimos mantener el tercer puesto sin problemas. Creo que correr desde atrás dio sus frutos, e hizo bajar la ansiedad de los primeros días.

Sabía que mi preparación este año había sido muy buena, lástima que faltando un mes me quebré un dedo y me tuvieron que poner una placa de titanio y siete tornillos y no llegaba al 100 % pero el cuatri llegaba en excelentes condiciones, de hecho, anduvo muy bien. Creo que los abandonos anteriores te ayudan también a poder relajar y a tomar de manera distinta la situación, saber qué es lo que no tenés que hacer para que no vuelva a suceder. Me parece que la experiencia ayudó.