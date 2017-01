Festival de Doma y Folclore

Satisfactoria participación de Santa Cruz en el Jesús María

La delegación santacruceña regresó después de una positiva participación en el Festival de Doma y Folclore de Jesús María. Fueron 250 los bailarines, entre 8 y 60 años, que estuvieron representando a la provincia. El coordinador de la delegación, Pablo Santibáñez, destacó la labor de todos para gestionar los gastos del viaje y cuestionó que no recibieron aportes por parte de ningún ente gubernamental.

La delegación santacruceña que participó en Jesús María estuvo integrada por 250 bailarines, desde los 8 a los 60 años. 1 de 2 de 2

Fueron 250 los bailarines santacruceños que viajaron hasta Córdoba, a participar de la 52º edición del Festival de Doma y Folclore de Jesús María. Niños, jóvenes y adultos integraron este gran número de artistas que dejaron nuevamente en lo más alto a la provincia, en el evento tradicional de más renombre del país.

Según destacó a La Opinión Austral, el coordinador de Santa Cruz y profesor de danzas en Puerto San Julián, Pablo Santibáñez, la delegación de la provincia superó ampliamente las 400 personas, si se toman en cuenta que también acompañaron padres, familiares y amigos.

Cabe señalar, que los trabajos para poder concretar este viaje se iniciaron en mayo de 2016 y que Santibáñez fue el encargado de repartir todas las invitaciones a las distintas instituciones y escuelas de la provincia. En este sentido, contó que participaron del Festival, “varias escuelas de Río Gallegos, Río Turbio, Puerto Santa Cruz, Piedra Buena, Gobernador Gregores, Puerto San Julián y Caleta Olivia”.

“Tuvimos bailarines desde los 8 años hasta personas de más de 60 y muchos bailaron con sus hijos y otros junto con sus nietos o sobrinos. Fue una cuestión muy familiar la que se logró”, destacó.

En este sentido, sostuvo: “Fue una experiencia muy linda que se vino gestando desde hace ya tiempo cuando recibí la invitación del Festival y se comenzó el armado de la coreografía”, valorando que no hubo competencia ni rivalidad con las otras delegaciones y que todo se desarrolló con un mismo objetivo que era bailar junto a representantes de otras provincias.

Asimismo, además de presentar su cuadro principal en la velada del 10 de enero, en la madrugada del 11 de enero, en el marco de la noche de Salta, la delegación santacruceña fue invitada por el Chaqueño Palavecino para formar parte del homenaje a Martín Miguel de Güemes.





“Nadie se ofreció a darnos ayuda”

Sobre cómo fue la gesta de tan importante viaje a Jesús María, Santibáñez dijo: “Nos pusimos la camiseta de provincia en lo que es la cultura, y la invitación oficial la repartimos en distintas localidades e instituciones. Se han hecho notas para solicitar apoyo, pero estuvo muy ausente todo el Gobierno en la parte Municipal y Provincial en esta parte de la cultura. Han aportado muy poco.

“Todo esto se pudo dar por una unión de bailarines, padres y alumnos que querían estar en ese momento y con gran esfuerzo se han podido sobrellevar todos los gastos” valoró, cuestionando que no se dio “porque hayamos recibido algún aporte de partes gubernamentales” y que “nadie se ofreció a darnos ayuda”.

En tanto, agradeció a “todas las escuelas de la provincia, papás y alumnos que han estado apoyando en este tramo largo, que fue de mayo hasta estos días de presentación y en especial a la escuela Amakaik de Marcelo Alvarez, que me ayudó mucho” y también “a quienes no nos han ayudado, porque sabemos con quien ya no contamos para el futuro”.

“Ojalá podamos seguir con esto, hemos tenido varias ofertas para el 2018, pero sabemos que desde ‘el vamos’ solos no podemos, porque es muchísimo dinero en cuanto a traslados, y no jugamos con la parte política, por ahí otros profesores lo pueden llegar a hacer, pero nosotros no” agregó y ejemplificó que para Puerto San Julián, un colectivo para diez días con lugar para 60 pasajeros, les costó más de 228 mil pesos.





Escuela de Danzas Keoken

Por su parte, la referente de la Escuela de Danzas Folclóricas Keoken, María Elina Sandoval, también dialogó con LOA y puso en valor el gran trabajo que conllevó poder viajar en lo que fue “un orgullo muy grande representar a la provincia en este festival”.

Ella, como otros tantos participantes, tuvo la oportunidad de bailar junto a su hijo, Donovan Díaz, con quien impulsaron el proyecto de Keoken. “Fue una experiencia muy linda poder bailar con él y con cuatro de mis alumnos y también con el Chaqueño Palavecino” valoró, remarcando que fueron días de “mucho aprendizaje que dejaron más ganas de seguir adelante con la escuela”.

Por último, en sintonía con lo que cuestionó Santibáñez, Sandoval se mostró muy dolida porque ningún ente gubernamental brindó ayuda a la delegación y que “la mayoría viajó por cuenta propia, teniendo que trabajar muchísimo para los pasajes, estadía y comprar la ropa que se utilizó”.

Asimismo, subrayó: “Igualmente lo principal fue que pudimos concretar el viaje y cumplir nuestro sueño de bailar en Jesús María, defendiendo nuestra cultura”.