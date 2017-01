Pádel

Belasteguín – Lima mostraron por qué son los mejores

El complejo Casablanca Pádel Club, se vio colmado por cientos de espectadores que no se quisieron perder el cierre de la trilogía de exhibiciones que brindó la pareja número 1 del mundo: Fernando Belasteguín - Pablo Lima, junto con el joven talento Leonel Aguirre y el destacado jugador David Gutiérrez. Todos hicieron gala de la mejor de las predisposiciones firmando autógrafos y posando para las fotos.

Los mejores junto a Juan Pablo. 1 de 5 de 5

La gira comenzó en Comodoro Rivadavia, prosiguió en San Julián, para culminar con el broche de oro en Río Gallegos. Tres ciudades que se vieron deslumbradas tras el paso de los número 1, quienes se enfrentaron a Leo Aguirre (N° 3 de Argentina) y David Gutiérrez (N° 30 del World Pádel Tour).

Sin dudas que ‘Bela’ y Lima brindaron un verdadero showtime, donde no faltaron las jugadas y los golpes increíbles; pero también hubo tiempo para la risa, la camaradería, y las muestras de afectos de los fans (una constante en toda la gira).

En Puerto San Julián, Fernando Belasteguin expresaba en la conferencia de prensa que: “Es un placer estar acá. Hace dos años que estamos con Pablo (Lima) y es la primera vez que hacemos una exhibición por Argentina. Yo hace mucho que no hacía nada. Pero Juan Pablo Velázquez me venía diciendo que teníamos que hacerlo y la verdad, que muy contentos. En los lugares en donde hemos estado nos han tratado con un cariño increíble. Para nosotros, que hace tiempo que no hacíamos viajes tan largos, porque cuando éramos chicos viajábamos por toda Argentina y Pablo por todo Brasil, vivimos esta gira como una vuelta a los orígenes. Para que no se nos olvide ni de dónde venimos ni nada similar. Particularmente, lo estoy disfrutando muchísimo. Tomando mucho mate y conociendo lugares que nunca habíamos conocido como por ejemplo una mina (Cerro Vanguardia). Estoy muy contento y disfrutándolo un montón. Espero que sea la primera vez de muchas visitas.”

La gira culminó en Gallegos, lugar donde la ahora pareja número 1 del mundo se alzó con el primer torneo del World Pádel Tour; punto de partido hasta llegar a lo más alto de la cima del pádel mundial.





Pablo Lima

En diálogo con ‘Latidos’, el jugador que no acostumbra hacer partidos de exhibición se tomó unos minutos para responder algunas consultas, la primera fue sobre su parecer acerca de esta recorrida por el sur del país: “Muy bonito, hacía mucho tiempo que no venía a jugar exhibiciones aquí en Argentina, lo hemos pasado muy bien. A veces es bueno recordar cuando viajábamos en coche y recorríamos largas distancias así que la estamos pasando muy bien”.

Acerca de la gente y su comportamiento cada vez que pisan un nuevo lugar, y qué le pareció en general destacó: “Es muy amable. En todas las ciudades que hemos estado se han portado muy bien con nosotros, nos han demostrado mucho cariño y eso se agradece”.

Sobre si esperaban esa recepción indicó: “Si, porque siempre que venimos a jugar en Argentina, la gente vive el pádel con mucho entusiasmo. Suponíamos que iba a pasar lo mismo que pasa en los torneos”.

Sobre el método para estar al nivel en que se encuentran y mantenerlo, contestó: “Entrenar, ser buenos compañeros, entrenar en conjunto y en equipo, no hay una fórmula especial para el éxito y a nosotros nos resulta hacer todo en equipo con una gran unión”.

El 2017 que recién comienza tiene nuevos desafíos: “Seguir jugando bien y mejorar algunas cosas de nuestro juego que todavía no lo tenemos, siempre hay algo para mejorar y seguir jugando con las mismas ganas poniendo en el trabajo previo el mismo entusiasmo de siempre, los resultados se darán o no, pero el trabajo estará seguro”.

Para finalizar y al solicitarle un mensaje para esos chicos que se acercaron a verlos, expresó: “Que se diviertan. Que al principio no se presionen con los resultados negativos, que no pasa nada, cuando sean profesionales o no, ya sea en su trabajo siempre van a tener presión, que se diviertan. Que tomen al pádel como diversión y si quieren jugar profesionalmente, que se dediquen mucho”.





Estampar firma

Antes de dar inicio al juego de exhibición, Fernando Belasteguín procedió a firmar la gigantografía especialmente preparada en el club y luego hizo lo propio el zurdo Pablo Lima, después, ingresaron todos a la cancha donde los esperaba una gran cantidad de público para aplaudirlos y darles la bienvenida.

Ayer, de acuerdo a los planes, partieron con rumbo a la villa turística para aprovechar hasta último momento su estadía. Los santacruceños se caracterizan por querer mostrar a sus invitados el imponente espectáculo que brinda el glaciar Perito Moreno. Una forma de asegurar y demostrar que tantas horas de viaje por paisajes inhóspitos tiene su recompensa, no sólo en la calidez de sus habitantes sino de los puntos de belleza incomparable.