A través de WhatsApp

Detenido por extorsionar a su ex

Punta Arenas, (Corresponsal).- Un hombre de 18 años de edad fue detenido, quien quiso extorsionar a su ex novia para que ella no termine una relación que llevaban por más de dos años. El hombre fue detenido luego que su ex pareja hiciera una denuncia en la Policía de Investigaciones por haberla amenazado a través de WhatsApp con difundir una serie de fotografías de índole sexual. El las mantenía guardadas en su computadora personal en caso de que ella no quisiera retomar la relación.

En dos años el logró 56 fotografías cuando ella tenía 17 años de edad, que son de clara connotación sexual, las que fueron almacenadas en un notebook de su propiedad sabiendo el imputado la minoría de edad de la víctima.

Más tarde se produjo una discusión entre ambos debido a que la joven dejaría la región y que además la relación debía terminar. El, sin embargo, respondió que las fotografías las subiría a internet.

El representante del Ministerio Publico señaló que los hechos configuran los delitos de almacenamiento de material pornográfico infantil y amenazas condicionales.

El juez Juan Villa acogió las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía respecto de la prohibición de acercamiento a la víctima, su domicilio y familiares, además de la prohibición de comunicarse por cualquier vía con la víctima.

Quedó con arraigo nacional debido a que el imputado deberá viajar al norte a realizar algunas diligencias.

La investigación quedó fijada en noventa días.