Con joyas y euros

Sustrajeron dos cajas fuertes

Punta Arenas, (Corresponsal).- Los habitantes de un domicilio del sector norte de Punta Arenas constataron un robo de dos cajas fuertes que contenían joyas, relojes y una suma de setecientos euros, todo lo cual el dueño valuó en veinticinco millones de pesos. Y de la situación se dieron cuenta recién al día siguiente del hecho, ya que el lugar se encontraba muy ordenado y no presentaba huellas de que desconocidos hubieran ingresado al domicilio.

Se percataron en el momento en que ellos querían utilizar un sistema de llaves automáticas para abrir el portón de ingreso. Al no encontrarlas comenzaron a revisar la casa acordándose que mantenían una copia en una de las cajas fuertes. Rápidamente comenzaron a buscarla pero no estaba, dijeron funcionarios de la Policía de Investigaciones.

Hasta aquí no hay detenidos -se informó- aunque se siguen algunas pistas para llegar a los autores.

Al domicilio arribaron funcionarios del laboratorio de Criminalística de la PDI los que hicieron el levantamiento de huellas y fijaciones del inmueble.





Encuentran una caja

Personal de la Policía de Investigaciones encontró una de las cajas fuertes en las últimas horas que fue sustraída de un domicilio particular y cuyo monto total fue de veinticinco millones de pesos. La caja fue encontrada en el sector norte de Punta Arenas en el recinto de la ex chipera, donde se efectuaron diligencias para dar con ella. También participó un can de esa institución.