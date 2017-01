Cesantías en YCRT

Asamblea en ATE para tratar los despidos y elecciones en el gremio

Para hoy el Cuerpo de Delegados de la Seccional de ATE convoca a una nueva asamblea. Abordará la situación de los despedidos, del sindicato e inversiones. Quienes continúan con el gremio tomado anticiparon que la medida continuará. Por otro lado, denunció que se habla de unas 50 cesantías más en los próximos días y que para 2017 estiman unos mil despidos.

El pasado sábado 7 se realizó una asamblea general en el local de ATE Río Turbio.

Esta tarde se realizará una nueva asamblea general en la sede de ATE Río Turbio con la presencia del Cuerpo de Delegados de dicha Seccional de ATE y trabajadores de la empresa YCRT. La reunión está pautada para las 18 horas y está previsto “abordar la situación de los despedidos y del sindicato y se acordará un pedido de más inversión para el yacimiento y la usina. Vamos a tratar de sacar alguna resolución”, anticipó Oscar Ramos, delegado del gremio, en diálogo con La Opinión Austral.

“Vamos a ver qué respuesta obtenemos luego por parte de la Comisión Normalizadora de ATE Río Turbio, porque sabemos que no tiene voluntad para llamar a elecciones, algo que para ellos pasa a segundo plano”, agregó.

“Esperamos a la mayor cantidad de trabajadores, aunque esto se complica porque la mayoría de ellos está de vacaciones. Pero si no nos encargamos de estos problemas ahora, luego será más difícil”.

El delegado hizo hincapié en la necesidad de llamar a elecciones dentro del gremio para regularizar su situación. “En estos tiempos es necesario tener una comisión formada por otros compañeros. Los trabajadores están descreídos y asustados con lo que puede llegar a pasar”, advirtió.

“Ellos (por la actual Comisión Normalizadora dirigida por Cristian Oliva) no realizan una nota oficial de que no se llamará finalmente a elecciones, se manifiestan sólo verbalmente, y a pesar de que tienen las facultades de llamar a los delegados, de hacer reuniones y asambleas, no las cumplen”, agregó. “Esto demuestra que hay un desinterés y un desprecio por lo que nosotros representamos: a los trabajadores”, resumió Ramos.

Por otro lado, durante la semana circuló el rumor de que YCRT anunciaría el despido de unos 50 trabajadores más. “Si la Intervención (a cargo de Omar Zeidán) se maneja como lo hizo anteriormente, es decir, sin que sepa la Normalizadora, nos vamos a enterar en estos días”, indicó el delegado, y agregó: “El rumor se maneja, por lo que nosotros necesitamos esta asamblea general para solicitarle al interventor que deje de tomar esas medidas que perjudican directamente a los trabajadores”.

Ramos sostuvo que la producción de carbón a la que se aspira desde la empresa “no se resuelve echando compañeros” sino que esta “va a dar resultados cuando se hagan las inversiones que se tienen que hacer”.

Por otro lado, criticó a la Intervención y recordó que en el transcurso de la semana Omar Zeidán y Miguel Angel López prometieron una respuesta sobre la evaluación de los casos de los cesanteados, pero esta nunca se dio a conocer. “Por este motivo, se decidió días atrás una protesta de los trabajadores despedidos a la vera de la ruta, quienes repartieron panfletos para dar a conocer su situación y reclamarle a la empresa quiénes serán los compañeros que finalmente quedarán”, precisó. Señaló así que “para nuestro sector tienen que quedar todos y analizar, luego, si están bien despedidos, ya que nuestros abogados dijeron que no se respetó el proceso correcto de despidos”.

Cabe destacar que por estos días se encuentra en la zona Leonardo Vásquez, dirigente del Consejo Directivo Nacional de ATE. Consultado respecto a si han tenido algún tipo de contacto con él, Ramos indicó que “mostró total indiferencia” hacia la toma del sindicato, las demandas de los delegados y el llamado a elecciones. “Estamos ante una situación muy compleja, ya que la Normalizadora no quiere reconocer que han perdido el prestigio dentro de los trabajadores pero además no quieren renunciar a las facultades que se les dio”, advirtió.





Estiman 1.000 despidos

“Estamos convencidos de que van despedir unos 1.000 compañeros a lo largo del 2017 porque no hay inversión”, sugirió el delegado, lo que representaría un tercio del total de los trabajadores de la mina, que hoy son unos 3.000.

Recordó que el pedido de más presupuesto para la mina fue el motivo del viaje a Buenos Aires de los otros delegados. Por este motivo anticipó que debido a que “los despidos van a continuar” van a seguir también “la toma y las asambleas, por lo que insisto en la participación de los compañeros”.