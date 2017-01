Miguel Del Plá anticipó que 2017 “será un año de lucha”

Del Plá advirtió que este año habrá continuas movilizaciones.

En declaraciones al Móvil de LU 12 Radio Río Gallegos Miguel Del Plá, dirigente del Partido Obrero Santa Cruz, hizo un breve balance del año que acaba de terminar y anticipó que el 2017 será un año para intensificar las medidas de lucha de los trabajadores.

“Fue un año difícil y muy complejo, en particular, en Santa Cruz” puntualizó, y acotó que “acá directamente no se pagan los sueldos”. Criticó así al Gobierno Provincial que “no puede pagar sueldos y cumplir con esa premisa básica”. Expresó que esta situación lleva a pensar que “no hay Gobierno”.

Señaló así que el año que recién comienza será una buena oportunidad para recuperar lo que se perdió en el 2016: el nivel salarial que los trabajadores debieron resignar en función de la crisis a la que alude la provincia”.

Además apuntó contra las críticas que recibió el sector docente de parte del Gobierno. “Cuando la primera mandataria plantea, con tono de amenaza, que el que no trabaja no va a cobrar, uno podría preguntarse cómo un Gobierno que no paga quiere gobernar”, expresó del Plá.

Frente “a esta profunda crisis”, los trabajadores “estamos obligados a salir a pelear porque nadie puede aceptar no cobrar su sueldo”, consideró. En este sentido, le reprochó al Ejecutivo Provincial que el año pasado las paritarias “fueron todas a la baja, y muy inferiores a la inflación reinante, a pesar de toda la lucha que hubo”.





Disciplinamiento social

Por otro lado, criticó las últimas declaraciones públicas de la gobernadora indicando que “lo que ella pretende es resolver este problema por medio de un disciplinamiento social”.

Precisó así que “nos está conduciendo a una situación de pagarnos los sueldos cuando se le antoje”, lo que el dirigente tildó de “poco razonable”. Sostuvo que la crisis que atraviesa Santa Cruz “está siendo utilizada por el poder político como un disciplinamiento social para lograr que la gente agache la cabeza y acepte condiciones, y los trabajadores no podemos aceptar eso”.

En este sentido, reafirmó que ante esta situación “lo que está previsto es movilizarse, porque este será un año de lucha, salvo que el Gobierno realmente ponga la plata que tiene que poner”.