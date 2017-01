Con propuestas enfocadas en la recreación

Colonia de Vacaciones en la Asociación Angeles Especiales

Para complementar lo que es el área terapéutica y rehabilitaciones, la Asociación Angeles Especiales está teniendo en sus instalaciones una Colonia de Vacaciones. La vicedirectora, Gisela Garcés, destacó que esta propuesta es la más esperada por sus alumnos, por lo que cada vez deben pensar en actividades “más interesantes y enriquecedoras para ellos”.

Talleres de cocina y actividades al aire libre, algunas de las propuestas impulsadas para los jóvenes de la Asociación Angeles Especiales. 1 de 2 de 2

Como todos los años, la Asociación Angeles Especiales puso en marcha su Colonia de Vacaciones para sus alumnos. “Son actividades que hacemos siempre en este periodo” subrayó la vicedirectora Gisela Garcés al móvil de LU 12 Radio Río Gallegos, y sostuvo que estas propuestas se enfocan “un poco más en la recreación”, pero que paralelamente los jóvenes continúan con el área terapéutica y con las rehabilitaciones.

En este sentido, comentó que el jueves han visitado la chacra de Vialidad, y pudieron compartir toda una tarde allí realizando distintos juegos y utilizando la cancha para hacer actividad física. “También han tenido talleres de cocina y realizado adornos navideños”, agregó y señaló que todo lo impulsado es “en cuanto a los intereses que ellos mismos exponen”.

En tanto, indicó que la Colonia posee alrededor de 25 chicos, pero que “la matrícula general es de 30” y contó: “funcionamos de 9 a 17 horas de lunes a viernes. Algunos chicos realizan media jornada de cuatro horas y otros de siete, depende de la necesidad de cada uno”.

Con respecto a lo que son las actividades que desarrollan, expresó que estas siempre están supeditadas al factor climático, ejemplificando que “la Municipalidad nos invitó a compartir una jornada junto con ellos de kayak, pero por el clima no pudimos asistir” y explicó: “tenemos que cuidar mucho la salud de los chicos en cuanto no exponerlos mucho al frío, por eso en esa oportunidad no se pudo”.

Asimismo, aseguró que la Colonia se extiende “hasta que inicia el periodo escolar, que es cuando se debe volver a la rutina por los horarios de los chicos y hay que respetar eso”.

Sobre lo que significa este espacio de recreación en las vacaciones, Garcés remarcó que sus alumnos “esperan estas actividades y esta época con muchas ansias” y dijo: “en el transcurso del año están muy expectantes sobre qué van a hacer en la Colonia, lo que nos exige que nuestras propuestas sean cada vez más interesantes y enriquecedoras para ellos”.

“Han crecido mucho, entonces las propuestas que piden demandan siempre el salir y pedir a la comunidad que nos abra las puertas para participar y gracias a Dios siempre se da”, agregó.

Por otro lado, considerando que durante el 2016 tuvieron la colaboración de distintos locales bailables, que prestaron sus instalaciones para que los jóvenes de la institución pasaran una jornada divertida y agradable, Garcés aseguró que esta actividad “es lo que más les gusta”, ya que “todo lo que sea baile y música es lo que más los divierte y mucho más si es en un ambiente como en un boliche. Es lo mejor que pueden realizar, les encanta”.





Complicaciones

Por último, la vicedirectora de la asociación comentó que la situación económica que atraviesa la provincia no le es ajena a Angeles Especiales, “lo que quizás hace que no siempre se tengan los recursos necesarios para realizar alguna actividad”.

Sobre esto, añadió que “muchas veces pedimos a los papás, aunque sabemos que la situación de ellos tampoco es buena, y por eso hay días que no podemos realizar alguna propuesta porque no contamos con los fondos o el material necesario”, apuntando que esto “es algo que a veces nos complica bastante”.