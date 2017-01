La elite del pádel estuvo en Comodoro Rivadavia

El jueves, la Asociación de Jugadores de Pádel de Comodoro Rivadavia abrió la temporada con un evento a nivel mundial. Fernando Belasteguin, junto a su compañero el brasilero Pablo Lima, entregaron una exhibición para llenar de esplendor el deporte comodorense. La dupla Nº 1 del Ranking Mundial jugó en “La Esquina Pádel” ante más de 150 espectadores que se deslumbraron con el partido.

Cabe acotar que la capacidad de público es menor a 200, por lo tanto las entradas coincidieron con el número, pero fueron muchísimos los que no pudieron acceder a ver las figuras mundiales, quienes del mismo modo, momentos previos al partido, se brindaron al público para la presentación del evento.

En la misma participó el presidente de la Asociación de jugadores de Comodoro Rivadavia Fernando Barría, que estuvo acompañado por Juan Ignacio Haiek, árbitro de Pádel y el encargado de impartir justicia en la exhibición. Del mismo modo estuvo presente Othar Macharashvili como uno de los flamantes espectadores en la presentación que brindó la Asociación. Como siempre el titular del Ente Comodoro Deportes acompañando donde hay deporte.

Tanto Fernando Belasteguin, como Pablo Lima estuvieron junto a la dupla que enfrentaron, Leonel Aguirre, quien fue ganador del Master 2016 y David Gutiérrez, jugador que ostenta la 30º ubicación en Ranking Mundial. “Con mucho esfuerzo y gracias a la ayuda de las marcas y Comodoro Deportes se pudo realizar el objetivo correspondiente para traer a los dos mejores jugadores de la actualidad mundial”, expresaba en la presentación del evento el presidente Barría.

“Es un honor poder estar en la ciudad. Siempre es bueno jugar en varios lugares y esperamos que esto sirva para atraer a más personas en la disciplina” comentaba Fernando Belasteguin. El oriundo de Pehuajó hace 21 años que se encuentra en la disciplina como jugador profesional y ha llegado a jugar más de 240 finales en su carrera y 203 Torneos. Junto a Lima desde el 2016 se encuentra en el Nº 1 del Ranking Mundial.

“Cada vez que me preguntan yo respondo lo mismo, a este deporte yo lo veo grupal, es un deporte en parejas. No es que soy el Nº 1 yo, sino que la pareja lo es. Tuve la suerte de primero poder jugar con Juan Martín (Díaz), donde aprendí muchísimo y pudimos lograr varios títulos. El fue el que ayudó muchísimo para que eso pase. Luego coincidimos con Pablo Lima, que es un jugador que día a día se sigue superando y tiene características que lo hacen, en mi opinión, el mejor jugador de la disciplina”, destacaba el jugador de 36 años.





El histórico argentino

Belasteguin es otro de los orgullos nacionales. Es considerado el “Messi del Pádel” ya que fue el jugador más joven en ser Nº 1 del Mundo, cuando tenía 22 años, y del mismo modo lleva 15 años consecutivos siendo parte de la mejor dupla que tiene el globo terráqueo, trece de esos años con Juan Martín Díaz, donde también alcanzó la histórica racha de un año y nueve meses como invictos, lo que les dio 22 títulos consecutivos.

“Pasó todo muy rápido. Mucho se debe al entrenamiento, tuve la suerte de poder contar con un excelente preparador físico que me aconsejó en cada momento. La preparación es fundamental y como le dije a Pablo (Lima) cuando comenzamos, no te aseguro que ganemos algún torneo, pero voy a dedicarle toda mi energía al entrenamiento, y por suerte nos pudo ir bien. Sé que no me quedan muchos años en la disciplina y voy a tener que dar lo mejor de mí para seguir durando”, acotaba el mejor jugador de la historia.

“Lo difícil es cuando no te llevas bien con tu pareja, es algo fundamental poder llevarte bien con quien vos jugás. Nosotros le pusimos voluntad y ahora puedo decir que juego con el mejor del mundo, expresaba Pablo Lima sobre Belasteguin. “Es un gran compañero, de fútbol sabemos que no debemos hablar”, bromeaba el nacido en Porto Alegre.

En Argentina no es fácil mantener un ritmo de competencias de juego y cada vez se complica más el desarrollo de la actividad. Se demanda mucho dinero el organizar cada torneo, aunque esta temporada parece brindar soluciones con el Circuito que se armó. “Siempre aparece algún argentino destacado en los torneos mundiales. Las condiciones no podrán ser las mejores, pero siempre hay uno que se destaca. Es todo un logro por las condiciones que se trabajan, porque hay muchos jugadores buenos a nivel mundial. Yo a veces les digo que esperen cinco años más para surgir, que esperen a que me retire (risas). Realmente el nivel es muy bueno”, acotaba “Bela”.





El libro y su ayuda

Para culminar el histórico jugador se refirió al libro que le dedicó Valen Bailón Delgado titulado “Bela”. “No van a encontrar nada referido a cómo se pega un revés o alguna técnica. Es una historia mía, vivencias personales desde que jugaba en la cancha de mi barrio cuando era chico, hasta el 2014. Sinceramente leí todos los capítulos, pero en partes, la verdad que no me animo todavía a leerlo entero porque me salen las lágrimas, seguramente en unos años más cuando lo lea lo disfrute de otra manera. El libro se vende y la plata va dedicada a tres entidades, en mi caso Panadería el Futuro, que es un local de Pehuajó para chicos especiales”, sentenciaba Fernando Belasteguin en su visita a Comodoro. (Fuente: Diario Crónica de Comodoro Rivadavia)