Pese a los anuncios

Pese al SUBE, la tarifa social sigue sin aparecer

El intendente Roberto Giubetich afirmó, cuando se aprobó el último aumento de tarifas para el transporte urbano de pasajeros, la pronta implementación del Sistema SUBE en Río Gallegos con la instalación de centros de Recarga, conectados al sistema nacional.

Pero esto no ocurrió. Si bien los usuarios tienen la tarjeta SUBE, la misma no está incorporada al sistema y por lo tanto no aplica la tarifa social, entre otros beneficios que se adicionan a la tarjeta.

De hecho los puntos de recarga que hoy existen en la ciudad están conectados con la empresa de Transporte y no con el sistema SUBE. Aunque a nivel nacional contabilizan a Río Gallegos como una de las 26 localidades en las que tiene vigencia la tarjeta.

Este verano la tarjeta SUBE amplió su servicio para los usuarios de transporte de varias ciudades de la Costa Atlántica y del interior del país. En la Costa, se puede pagar el colectivo con SUBE en Mar del Plata, San Bernardo, Mar de Ajó, Necochea, San Clemente del Tuyú, Las Toninas, Villa Gesell y Pinamar.

En el interior, el servicio llegó a Comodoro Rivadavia, Corrientes capital, Santa Rosa, Neuquén, Santa Fe, Venado Tuerto, San Salvador de Jujuy y Palpal.

También, en el transporte de Viedma y San Carlos de Bariloche (Río Negro), Bahía Blanca y Olavarría (Buenos Aires), la ciudad de San Juan, San Fernando del Valle de Catamarca, Formosa capital, Río Gallegos y Río Grande (Santa Cruz) y Ushuaia se puede abonar con la tarjeta.

En total son 26 localidades, de las cuales 14 fueron sumadas a lo largo de 2016. El sistema sigue expandiéndose para llegar en 2018 a todas las ciudades de más de 100.000 habitantes del país.

“Estamos nacionalizando el sistema SUBE, firmando convenios cada vez con más municipios, para llevar el sistema y sus beneficios a más argentinos”, dijo Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación.