En toda la provincia

Servicios Públicos levantará la retención de tareas

Servicios Públicos levantará hoy sus medidas de fuerza. (Foto: Ahora Calafate)

Debido al atraso de pagos a los trabajadores de la Administración Pública Central, desde el martes de esta semana los trabajadores nucleados en el Sindicato Luz y Fuerza llevaron adelante una retención de tareas.

Esteban Alonso Castro, secretario gremial de Luz y Fuerza Seccional Caleta Olivia, resumió ayer que “en toda Santa Cruz estamos con retención de servicios por la falta de pago del mes de diciembre”, medida que se dará por finalizada hoy.

El dirigente afirmó que la única solución es poner los salarios en tiempo y forma como dice la ley”, aunque consideró que “no hay actitud de pagar los salarios en término” por parte del Ejecutivo Provincial.

Las medidas continuarán “hasta que les paguen los salarios”, había explicado Castro y acotó: “el levantamiento de la medida depende de la decisión del Gobierno Provincial de pagar el salario, ahí sí se va a levantar inmediatamente la medida de fuerza”. De esta manera, hoy quedarán levantadas las medidas en toda la provincia, debido a que ayer desde el Ejecutivo informaron que los trabajadores de SPSE hoy tendrán depositados sus haberes correspondientes al mes de diciembre de 2016.

Lo mismo sucederá en localidades como El Calafate y Río Gallegos, donde también se sufrieron recortes en los servicios tales como atención al público.





Pedido de inversiones