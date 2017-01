Ante las afirmaciones de la gobernadora

Reyes: es el oficialismo quien no quiere dialogar

La diputada Reyes refutó los dichos de la gobernadora, quien afirmó que tiene las puertas abiertas, pero que son algunos gremios y referentes de la oposición quienes se niegan a dialogar. La legisladora afirmó que eso no es verdad, algo que se evidenció en la Cámara de Diputados.

La diputada provincial Roxana Reyes cuestionó las palabras de la gobernadora Alicia Kirchner, quien este martes convocó a los gremios al diálogo y afirmó que su Gobierno tiene las puertas abiertas, pero algunos sindicatos y referentes de la oposición son quienes se niegan a ello. Reyes rechazó esa afirmación y aseguró que “dice (la mandataria) que los gremios y la oposición no dialogan, cuando lo cierto es que ella siempre les faltó el respeto, destratándolos y dando instrucciones en la Cámara de Diputados que fueron en contra de los intereses de Santa Cruz”.

“Alicia sigue sin mostrar los números de la provincia. No es cierto que el Gobierno brinde la información sobre las cuentas públicas, ya que cuando se piden informes desde la oposición el bloque del FVS bloquea siempre esos proyectos, en un claro intento de manejar la caja a su antojo. Nos han bloqueado todos los pedidos de informes sobre Salud, Educación, CSS y ni hablar de las iniciativas legislativas como leyes que aportaban al desarrollo de Santa Cruz, al orden y a la convivencia. La gobernadora no puede hacerse la distraída”, respondió.

Para la diputada, el Gobierno Provincial “realizó un tremendo ajuste en Santa Cruz, afectando los derechos de los trabajadores y vecinos de la provincia, recortando servicios, achicando la salud, la educación y la seguridad”, afirmó.

En ese marco, Roxana Reyes denunció que desde el inicio de la nueva gestión provincial esta “aumentó los impuestos, recortó los fondos que envía a las comunas que no son del Frente para la Victoria y ajustó los salarios de los empleados públicos, endeudó a la provincia y dejó de respetar las instituciones y la división de poderes”.

También enfatizó que en ese mismo período “se aumentó la planta de personal para favorecer a gente que no vive en Santa Cruz, se cedió áreas hidrocarburíferas con un canon para la provincia diez veces inferior al que corresponde, haciendo transferencias millonarias a la UTN que no puede explicar, realizando contrataciones directas, no es entonces que no leemos, sino que el Gobierno no deja de incumplir la ley”, concluyó.