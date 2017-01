Ruta 41

Francisco Anglesio viajó a El Chaltén, se hizo cargo y prometió soluciones

La trascendencia pública del malestar de vecinos y transportistas de El Chaltén por el mal estado de la ruta que une esa localidad con Lago del Desierto tuvo inmediata repercusión en el Gobierno Provincial.

Francisco Anglesio viajó a El Chaltén y verificó el pésimo estado de la ruta al Lago del Desierto. Luego se reunió con transportistas y se hizo cargo del problema. Mostró su malestar con los mandos medios de Vialidad por no atender el estado de esta ruta que, según dijo, debía ser prioridad. Prometió enviar todos los recursos y aseguró que en menos de un mes habrá una notoria mejora.

Días atrás el portal Ahora Calafate dio a conocer el envío de una carta de vecinos y transportistas reclamando por la situación de la ruta, ante lo cual Anglesio se hizo presente en la localidad. Se reunió con los afectados y también con el intendente, Raúl Andrade. “Recibir una nota de queja de los vecinos donde me dice que no estamos haciendo nada, a mí me duele. Soy responsable de esto. Cuando hay un problema, hay que poner la cara”, les dijo el funcionario.

Agregó que “para Vialidad es prioridad esta ruta”. También remarcó que la pavimentación de este tramo está entre las primeras obras que se están gestionando ante Vialidad Nacional, con quien aseguró que hay un buen diálogo.

En varios pasajes de la charla con los transportistas, Anglesio dejó ver su enojo hacia los mandos medios de Vialidad por no haber cumplido con la directiva de mantener en condiciones esa ruta. “Yo tengo la responsabilidad, pero hay eslabones de la cadena que han fallado. Y si los eslabones no funcionan, se deben ir cambiando”, les aseguró.

El mensaje fue hacia adentro y quedaron mal parados los responsables de la delegación en El Chaltén, del Distrito de El Calafate y del área de Conservación del organismo. “Yo mandé gente acá a trabajar y la respuesta ha sido muy negativa. Porque les dimos las herramientas y no hicieron nada”, dijo.

Además molestó mucho al presidente de Vialidad el hecho de que hace casi dos meses hay una máquina del organismo tirada a la vera del camino, a la intemperie y ya con los vidrios rotos, sin que se haya hecho nada al respecto. Anglesio remarcó que están todos los recursos para evitar el pésimo estado en que ahora está esa ruta, muy utilizada en la temporada turística. “Tenemos los recursos, las máquinas, los viáticos y el equipamiento”, enfatizó.

En tal sentido, prometió que inmediatamente dos moto-niveladoras y tres camiones volcadores estarán trabajando a lo largo de la traza de 37 km., cumpliendo tareas básicas de relleno y mantenimiento. “Mañana hay una máquina funcionando y la semana próxima se sumará una segunda. En 10 días ustedes van a ver el cambio y en 20 días la ruta tiene que estar operativa”, aseguró. (Ahora Calafate)