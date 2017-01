El Calafate y El Chaltén

Nada Mas realizará una gira por el interior provincial

Tras un exitoso cierre del 2016 en el que se avizoraba esta gira que está próxima a realizar, Nada Mas sigue subiendo escalones en su crecimiento como banda riogalleguense y tocará este viernes en El Calafate y el sábado, en El Chaltén.

La primera de sus presentaciones de esta mini gira se dará en Ananda Resto Bar en Paseo Costanero 9405 de El Calafate a partir de la medianoche. Las entradas tendrán un valor de 50 pesos y con esta, los asistentes podrán tener una consumición dentro del local.

Ya el sábado 14, llegará la parada más importante, ya que estarán en el festival “Rock al viento” que organiza la banda de El Chaltén, “No da para Alpargatas”. Además, en el marco de este evento, estarán tocando las bandas Mama Calma (La Plata) y La Carreta Rock (El Chaltén). La cita es en el galpón de Vialidad a partir de las 20 horas.

Cabe recordar que Nada Mas, quienes ya tienen más de ocho años en el ruedo, cerraron el 2016 con un exitoso show en el quincho de la Mutual, en el que estuvieron acompañados por sus colegas de “Ojos Espirituales”.

Fue un año atípico para esta agrupación, ya que sus shows fueron muchos menos que años anteriores, en los que se los veía por muchos escenarios y eventos. Aún así, se calificó como positivo ya que pudieron concretar un gran objetivo: sacar un nuevo disco. Este se llama “Contracultural” y fue presentado ante sus seguidores y amigos en este show que dieron para cerrar el 2016.

“Nos pone muy contentos y felices de disfrutar, de a poco fuimos sumando más gente a esto que hoy es Nada Mas, en los últimos tiempos hemos hecho cosas muy importantes en lo personal de cada integrante y en lo grupal mucho más, como capturas audiovisuales geniales” se destacó desde el grupo.

“El crecimiento siempre fue y es positivo, están las discusiones y cambios de ideas, pero siempre nos llevamos muy bien, los proyectos los encaramos con mucha seriedad y energía para así poder dar lo máximo y disfrutar a tope”.

Asimismo, se subrayó que el año pasado, en comparación de lo que fue el 2015 donde tuvieron más de 15 shows, decidieron enfocarse más en analizar cada propuesta y también a finalizar con su disco, antes que “tocar por tocar, en cualquier parte”.

“Somos conscientes de que somos muchos y cada uno tiene sus laburos, y modo de vida; otra cosa que en cada recital queremos sonar bien para no defraudar a la gente que siempre nos va a hacer el aguante y les gusta escuchar bien nuestros temas. Tener pocos recitales no quiere decir que no fue un año productivo, hasta creo que fue uno de los mejores años de la banda”, apuntaron sobre lo que fue el pasado 2016.

Cabe destacar que esta banda se caracteriza porque en ellas suenan muchos instrumentos, algo que los tiene muy orgullosos a todos ellos, ya que no es algo que se vea mucho en Río Gallegos.

Todo esto, obviamente implica un trabajo mucho más preciso y sostenido en los ensayos. “Es muy lindo escuchar a cada uno de los integrantes, individualmente, entrando en calor en los ensayos o antes de subir al vivo, y en shows es algo único que la verdad expresarlo se hace muy difícil, pero contiene unas armonías y melodías geniales”.





