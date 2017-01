Desde la biblioteca digital del I.S.E.S.: “biblioises” para todos

El paseo

Cuento corto por Sergio Pellizza





Ese 25 de febrero con mucho calor. Parecía que el tórrido verano se negaba a retirarse. El anciano bajaba lentamente las escalinatas de la catedral frente a la Plaza de Mayo. Hacía tiempo que no andaba por allí, como un año. De su lugar de reposo, no lo dejaban ir muy lejos solo.

En esta oportunidad, el cuidador guía se distrajo y vio la oportunidad de extender un poco más su paseo. A pesar de que su vida había sido bastante agitada, no quería vivir de recuerdos y por eso su interés particular en esta plaza donde se “cocinaba la política del país”. Sobre todo quería entender.

¡Cuánto habían cambiado las cosas!

En sus tiempos una orden no era discutida por los dependientes. Sólo era cumplida. Hoy para hacer algo había que consultar al gobierno a los sindicatos… un infierno de burocracia y la orden no se cumplía, o si se hacía efectiva ya era tarde. Esta gente de este hoy no tenía idea de lo que significaba el costo de oportunidad. Por lo que había podido enterarse en estos breves paseos, la gente común no entendía ni le interesaban las nuevas palabras o expresiones como JUSTIME - que sólo aparecían en los periódicos especializados. El se había enterado leyendo justamente los títulos de esas publicaciones y luego tratando de entender de lo que se trata. Un periódico al parecer muy importante y especializado en el área de economía tenía un gran título: EL JUSTIME DE AMERICA LATINA. -¿Qué será esto? se preguntó. Se calzó las ya rayadas gafas y leyó: “América Latina debería tener en cuenta la decadencia de los gobiernos populistas para presentar su nuevo rostro Neo Liberal ante los mercados del norte y Europa porque ahora tiene todo lo que hace falta y es el momento oportuno para hacer grandes negocios”.

-Demasiado complicado se dijo-

-Como pensé antes en mis tiempos todo era diferente. Sólo creo que si Simón no hubiera sido tan complicado en su pensamiento y se hubiera abierto más a otras ideas que no fueran las de Locke (Fue un filósofo y médico inglés considerado como uno de los más influyentes pensadores del Siglo de las Luces y conocido como el Padre del Liberalismo Clásico) y Roseau (Un sabelotodo suizo francófono. Fue a la vez escritor, filósofo, músico, botánico y naturalista, y creador del contrato Social) y también algo más práctico que soñar con la quimera de la gran Colombia, las cosas como se lo dije en el encuentro de Guayaquil, hoy hubieran sido diferentes…

-Vamos, general José de San Martín Matorras, como te gusta que te llamen. Estamos a minutos de las 0000 horas del día 25 de febrero, momento en que se termina tu cumpleaños y el paseo también. Tendrás un año hasta tu próximo cumpleaños para entender este lugar de hoy.

Demasiado complicado, pensó el general, mejor este tiempo lo dedico a ver qué pasó en Cancha Rayada y cómo puedo evitar ese error para que no vuelva a producirse.

El Cuidador guía ayudó al anciano a subir las escalinatas de la catedral hasta su lugar de reposo a la derecha del altar mayor.





