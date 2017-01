Club Pescadores de Pico Truncado

San Julián capturó uno de más de 30 kilos y se llevó los 50 mil

De las aguas de la bahía Masaredo, a 200 kilómetros de Pico Truncado, Carlos y ‘Charo’ Ortega de Puerto San Julián consiguieron extraer un tiburón de 30,100 kilos para quedarse con el primer lugar del concurso de pesca, que tenía como premio 50 mil pesos.

Los premios y trofeos para los mejores de la Primera Edición. 1 de 5 de 5

Organizado por el Club Pescadores de Pico Truncado, durante los días 7 y 8 de enero se realizó el torneo del tiburón. La competencia fue por parejas en la Bahía Mazarredo, lugar distante a 200 kilómetros de la localidad. La mejor carnada fue para quien obtuvo una pieza de 30,100 kilos con 50 mil pesos de premio.

Los flamantes ganadores fueron Carlos y ‘Charo’ Ortega, representantes de la localidad de Puerto San Julián, quienes además se quedaron con la Copa Challenger.

La competencia comenzó el 7 a las 21:00 y concluyó el 8 a las 4:00.

Cabe destacar que se trató de la primera edición del torneo de pesca del tiburón de la costa que organiza el Club Pescadores de Pico Truncado, con la condición de capturar y devolver la pieza una vez realizado el pesaje.





Raúl Bujer

El presidente del Club Pescadores Pico Truncado comentó a ‘Latidos’ sobre esta primera edición que, sin dudas, colmó sobradamente las expectativas: “estuvo muy lindo. Empezamos a trabajar con varios días de anticipación para que todo se encuentre en condiciones para recibir a la gente que nos iba a visitar. Colocamos baños químicos, contenedores para los residuos, matafuegos. Esperamos a la gente con una cena. Pudimos charlar y compartir momentos agradables. Al otro día, todo comenzó con una buena mateada, almuerzo gratuito para todos, no sólo pescadores. Lo mismo hicimos una vez terminado el concurso”.

Sobre la cantidad de gente, dijo: “superó la expectativa de la gente que esperábamos, calculamos 70 parejas y máximo de 80, que es lo que generalmente se acerca a los torneos, pero superamos esa cantidad con 96 parejas anotadas. Al menos 40 parejas no pudieron venir por distintos motivos, me llamaron para avisar que no nos iban a poder acompañar”.

Sobre las capturas, comentó: “el reglamento decía que era pesca y devolución, no se podía usar bichero, la gente lo entendió y así se hizo. Tuvimos capturas, pero lamentablemente no se pudieron extraer porque se escapaban del anzuelo. Y una pareja de Comodoro Rivadavia sacó un tiburoncito, pero no superó los 8 kilos, se lo marcó y devolvió. Entre las 12 de la noche, la pareja que estaba en la estaca 4, de Carlos Ortega y el hermano, capturó el tiburón de 30,100 kilos y con eso resultó ganadora”.

Sobre el resto de los premios, indicó: “como no hubo otras capturas de más de 8 kilos, el resto de los premios no pudo ser entregado, en cambio, se dividió el dinero en 3 premios de 6 mil pesos y se sorteó junto con el resto de los numerosos sorteos que se hicieron. Es que conseguimos el apoyo de muchos comercios y empresas que donaron equipo de pesca y una gran variedad de artículos de pesca. La verdad que pudimos alegrar a muchos pescadores. Agradezco a la gente que vino de San Julián, Puerto Deseado, El Calafate y lugares cercanos. Entre todos vivimos una verdadera fiesta de pesca, muchas anécdotas y el compromiso de asistir el año que viene a lo que será la segunda pesca con devolución”.





Aspectos reglamentarios