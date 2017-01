ADOSAC

“Se cumplieron los plazos legales y exigimos el pago”

Ante el incumplimiento del pago de los salarios correspondientes a diciembre, desde la Asociación Docentes Santacruceños (ADOSAC) exigieron “al Gobierno que lo antes posible estén depositados los sueldos”. Así lo manifestó Ildo Gareca, secretario de Prensa del gremio, en diálogo con el móvil de LU12 Radio Río Gallegos.

“Ya se cumplieron los plazos legales que pactan los contratos y el Código Civil, por lo que exigimos el pago” señaló, al tiempo que criticó que tampoco “tenemos un comunicado oficial que nos anuncie al menos la fecha de pago”.

Por este motivo, Gareca afirmó que “hacemos responsable al Gobierno de Santa Cruz al no dar cuenta de los pagos. Esto deja al trabajador a la deriva: todos tenemos deudas que pagar, alquileres, servicios”.

Por otro lado, el secretario de Prensa del gremio docente lamentó las declaraciones que la gobernadora Alicia Kirchner dio días atrás.

En ellas manifestaba que “aquel que no trabaje, no se le va a pagar”, en este sentido, Gareca indicó: “le recuerdo a la gobernadora que las últimas acciones que llevamos a cabo han tenido que ver con el pago de sueldos” por lo que “estamos hablando de una obligación del Ejecutivo que no se cumplió y no se cumple”.





Peligra el inicio del ciclo lectivo

“Desde nuestra organización, siempre que no nos paguen en tiempo y forma, llevaremos a cabo las medidas necesarias para que nuestros compañeros reciban sus haberes”, sostuvo.

Cabe recordar que el pasado 27 de diciembre se terminó de abonar al sector docente los salarios correspondientes a noviembre.

“Le pedimos a la gobernadora, y a su equipo de gestión, que gestione y que administre los fondos de la provincia para pagarle a los empleados estatales”, enfatizó.

Consultado respecto a si tomarán alguna medida si por parte del Ejecutivo Provincial se sigue incumpliendo con la fecha de pago de los salarios, Gareca recordó que “en el último congreso de la asociación se sacó una resolución en donde se manifestó que los docentes que trabajan en zonas rurales no comenzarán las clases si se sigue así”.

“Pasado el tiempo del período de vacaciones -anticipó- haremos las asambleas correspondientes para organizar las acciones a seguir al inicio del ciclo lectivo”.

“Tenemos esperanza de que todo empiece de manera normal”, auguró Gareca, aunque se mostró poco optimista al mismo tiempo, ya que en otras provincias del país se llamó a paritarias, pero “en Santa Cruz no tenemos ningún llamado”.