Es hostigada hace años

Violento acoso a una mujer

La Policía tuvo que asistir a la librería, ante el violento acoso a la joven empleada.

Un sujeto causó daños en una puerta y hostigó a una joven empleada de una librería en el centro de la ciudad de Río Gallegos.

Cerca de las 18 horas, un individuo ingresó en la librería “Distribuidora Santa Cruz” y comenzó a insultar a una empleada de 27 años. Inmediatamente se alertó a la Policía del incidente. Se trasladó hacia allí personal de la Comisaría Primera y del Comando Radioeléctrico. En un principio se pensó que se trataba de un caso de acoso de un sujeto a su ex pareja.

Cuando arribaron los policías, el violento había huido. Se encontraron con la joven alterada por el mal momento que pasó, siendo contenida y trasladada a la Comisaría Primera para iniciar una denuncia contra el sujeto, de unos 30 años. Trascendió que la mujer es hostigada por el malviviente hace varios años y que de forma reiterada se presenta en la librería y la asedia, aparentemente porque rechazó ser su pareja. A pesar de que realizó trámites en la Policía y que la Justicia tomó conocimiento del caso, las persecuciones no han cesado. Pero ayer fue más allá, ya que el individuo causó un daño en la puerta del comercio. Ahora deberá responder ante las autoridades del Juzgado de Instrucción Nº 3 por el hostigamiento a la joven y por el perjuicio en la librería. No trascendió si hay vigente o no una restricción de acercamiento en este caso.