No hubo lesionados

Río Gallegos: chocó y siguió su camino

Así quedó el Citroën C15 que impactó con la camioneta. 1 de 2 de 2

El conductor de una camioneta protagonizó un siniestro vial y luego emprendió la fuga. La conductora del otro rodado no resultó lesionada. El choque se registró cerca de las 15 horas de ayer, en calle Belgrano entre Errázuriz y avenida San Martín. Un furgón Citroën C15 guiado por una joven de 26 años impactó con una camioneta Toyota Hilux, cuyo conductor no se detuvo y se fue del sitio del accidente. Afortunadamente la mujer no sufrió lesiones, indicaron las fuentes policiales.

Intervino personal de la Comisaría Primera, que controló la documentación de la conductora y su vehículo, y recogió los datos que aportó para poder conocer el paradero del conductor de la Toyota Hilux.