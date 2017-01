Plan HOGAR

“La expectativa fue buena, pero estamos lejos de alcanzarla aún”

Así lo analizó el director de Acción Comunitaria, Eduardo Murúa, aunque aseguró que esto no quita que “no se haya trabajado”. Continúa el acopio de materiales de construcción para el futuro albergue en los Centros Integradores, aunque aún no se ha avanzado mucho más en este sentido. “No se ha aumentado la cantidad, por el contrario, creo que está estable”, dijo sobre las personas en situación de calle.

Si bien no se han alcanzado los objetivos del Plan HOGAR, desde Acción Comunitaria son optimistas en el inicio de este año.

Tras concluir el 2016 con atenciones médicas a varios grupos de personas en situación de calle, el titular de Acción Comunitaria, Eduardo Murúa, indicó que aún no se ha avanzado en lo que es el Plan HOGAR (Hospitalidad Organizada por Gente que Actúa en Red) en lo que va del año, “pero que la idea obviamente es poder hacerlo lo antes posible”.

Además, en su diálogo con La Opinión Austral, señaló que se encuentran situados en el paso número doce del plan y que el acopio de materiales de construcción para el futuro albergue continúa vigente en los distintos Centros Comunitarios Integradores.

“Lógicamente la meta principal fue que las personas puedan tener un refugio, al menos nocturno, con alguna posibilidad de alimento caliente y capacitación que les permita volver a reinsertarse en el ámbito laboral, porque a partir de eso puede cambiar su vida”, señaló y sostuvo: “la expectativa fue buena, pero estamos lejos de poder alcanzarla aún, lo que no quita que hayamos estado trabajando”.

En este sentido, valoró que conjuntamente con el área de Salud Pública del Municipio y al grupo logístico de la Cruz Roja, han podido realizar dos operativos de control médico para las personas en situación de calle, con una participación estimada de más de 30 vecinos.

Asimismo, admitió que no están satisfechos con los resultados que está teniendo el Plan HOGAR, pero que sí “hemos tenido una cierta alegría al generar estas cosas para ellos” y aseguró que se seguirá trabajando para la reinserción social de estas personas.

“La percepción que tenemos es que el número general con el que iniciamos, que era de unas 100 personas y quizás un poco más, es que no se ha aumentado la cantidad, por el contrario, creo que está estable” sostuvo, argumentando que esto pudieron verlo cuando realizan recorridas y que puede ser “por una cuestión de migración o que van reubicándose y reinsertándose en la medida de lo posible”.

En tanto, indicó que “hay que trabajar para que esto no siga creciendo” y que, “lamentablemente hasta que no haya políticas macro y la humanidad no haga una acción por el hombre más necesitado, esto va a seguir creciendo en todo el mundo”.

Con respecto a las ONGs que trabajan junto a las personas en situación de calle y sus problemáticas, valoró que “son labores muy positivas, grandes y dignas de respetar” pero que en el último tiempo no han tenido contacto con ellas.





Familias evacuadas por inundaciones

Por otro lado, Murúa dijo que “todavía estamos haciendo el abordaje para las personas que aun están reubicadas por las inundaciones, con logística de atención y también en la parte alimentaria”, por lo que en estos días están plenamente abocados a esto, pero que no quita la preocupación y el interés que hay en poder ayudar a través del Plan HOGAR.

“Vamos a decir que todo es positivo y todo está bien cuando se tenga un refugio, capacitaciones y herramientas para reinsertar a estas personas, por lo pronto trataremos de seguir trabajando y siempre que me han preguntado sobre un tiempo estimado de concreción, no lo doy, porque sería faltarle el respeto a esta situación, lo que sí aseguramos es que seguiremos trabajando”, resaltó.