Fútbol de Primera

Raúl Becerra se sumó a Everton

El delantero riogalleguense jugará por un año en el club chileno.

El viernes, bajo las órdenes del técnico Pablo Sánchez, el futbolista santacruceño Raúl Becerra asistió a su primer entrenamiento en el Everton de Viña del Mar. El deportista oriundo de Río Gallegos es el segundo refuerzo del club chileno, que se está preparando al Torneo de Clausura serie Honor 2016-2017 y para la Copa Sudamericana.

El argentino de 29 años llega al equipo Oro y Cielo por un año, luego de haber integrado los planteles de Nueva Chicago, Argentinos Juniors y Colón de Santa Fe, entre otros. En 2016 vistió la camiseta de Deportivo Cuenca de Ecuador.

En su reciente paso por Río Gallegos, Becerra manifestó a prensa del Club Hispano Americano que la de Ecuador: “fue una nueva experiencia en otro país, necesitaba la continuidad que no pude tener en Colón, había sido un año duro, tenía que encontrar ese juego, ese ritmo que necesitaba y eso me lo pudo dar Deportivo Cuenca, en donde tuve un gran año, pudimos entrar a la Copa Sudamericana, hacía muchos años que no se lograba eso. Me tocó pelear la tabla de goleadores, fue un año bueno”.

La incorporación de Becerra fue anunciada a través de la nueva aplicación móvil del club que milita en la Primera División, con el fin de entregar de manera exclusiva y directa la información a los seguidores.