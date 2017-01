Pádel

Carlos “Sanyo” deslumbró a todos en Río Gallegos

El N° 2 del mundo y compañero de dupla de “Paquito” Navarro en el circuito “World Pádel Tour” se presentó en el complejo “Casablanca”, donde brindó clínicas y desarrolló una exhibición junto a Mauro Chaile, Marcelo Barría y Diego Esteban.

Sanyo firmó muchos autógrafos. 1 de 5 de 5

Tal lo adelantado, varias localidades de Santa Cruz tuvieron la oportunidad de ver en vivo y en directo a los mejores exponentes del deporte. Llegaron por gestión de Juan Pablo Velázquez de Casablanca Pádel Club.

En el primer evento de importancia que hicieron en 2017, el sábado se presentó el número 2 del mundo, Carlos Sanyo Gutiérrez de San Luis. La primera localidad que lo pudo observar Pico Truncado.

En Río Gallegos jugó con Marcelo Barría, quien es el número 1 de la Patagonia y es de Comodoro Rivadavia; Mauro Chaile de Caleta Olivia, quien es uno de los mejores, y Diego Esteban, que es hace 15 o más años el mejor jugador de Río Gallegos.

El complejo se colmó de deportistas y aficionadas que no se quisieron perder esta presentación estelar. El puntano peloteó con niños que se encuentran atravesando la etapa inicial, así como también con alumnos avanzados y los mejores de la Patagonia por igual. Con mucha seriedad, pero con momentos de distención y hasta donde se jugó algún chiste por alguna jugada puntual, Sanyo Gutiérrez fue corrigiendo y ordenando a cada uno de los deportistas con el fin de mejorar el juego, la táctica y la estrategia de cada jugador.

A la hora de la exhibición, mostró toda su calidad y se alzó con el partido; igual que en el último Master de Madrid, donde junto a Paquito Navarro se impusieron por 6-3 y 6-4 al argentino Miguel Lamperti y al español Juani Mieres, en el encuentro que despidió la temporada en el World Pádel Tour.

Excelente propuesta que culminó con las clásicas fotografías de rigor, sorteos y con una popular encantada por el aporte de un grande con todas las letras como lo es Carlos “Sanyo” Gutiérrez.





Juan Pablo

En diálogo con ‘Latidos’, Juan Pablo Velázquez, promotor de esta movida deportiva, detalló: “contento porque estuvo repleta la cancha. Pensábamos que iba a asistir gente, pero por la fecha la verdad que es complicado hacer eventos, pero es la temporada en la que los jugadores tienen disponible para visitar el país. Por suerte los hemos convencido para que vengan. Contamos con más de la cantidad de personas que pensamos y eso nos alegra. En Pico Truncado igual asistió gran cantidad de público. El sábado en Río Gallegos metimos más de 160, para el lugar es mucho”.

En cuanto al partido y las clínicas, manifestó: “el partido estuvo muy lindo. La gente disfrutó mucho, sobre todo de las clínicas a la tarde, Sanyo hizo 6 clínicas de 15 minutos cada una. Jugó con tres personas y la gente se fue muy contenta”.

Volviendo al tema de la actividad en Pico Truncado, expresó: “allá estuvo en el Rival Pádel, un complejo con más de 15 años de actividad, con mucha gente de Comodoro, Puerto Deseado, de Perito Moreno y ellos también llenaron. Todos más que satisfechos y a la espera de lo más fuerte, que viene el fin de semana que viene”.





Lo que viene

Latidos adelantó en una nota con Juan Pablo sobre el evento que lo llena de orgullo: la posibilidad de contar con la visita de Belasteguín-Lima. “Primero juega en Comodoro Rivadavia el día jueves en el complejo La Esquina, el 13 visita la localidad de Puerto San Julián, en las instalaciones del Club Atlético vamos a hacer una visita a la mina, un hecho que es increíble lograrlo. El sábado el partido será a las 20:30 en Río Gallegos. ‘Bela’ y Lima van a compartir y jugar con la gente y el domingo los llevamos a El Calafate, porque no conocen, la vez que estuvieron jugando el Word Pádel terminaron y tuvieron que viajar en forma inmediata y no hubo tiempo, por eso esta vez lo hacemos, tenemos la oportunidad de llevarlos a una estancia también porque tienen tiempo”.

Sobre la expectativa manifestada por la gente, comentó: “la respuesta, como siempre, impecable. Es increíble la buena onda que le pone la gente, gracias a Dios es incondicional. Siempre digo que la gente me apoya muchísimo, hago esto hace más de 20 años, saben que le meto muchas ganas y si hay que perder inversión no me hago problema, no me quita el sueño perder dinero, si se puede ganar mejor, pero si salgo hecho también estoy contento. Esa creo que es la diferencia con otra gente que organiza, creo que es fundamental. Tener en mi club a ‘Bela’ y Lima es lo mejor. Cuando vinieron a jugar el mundial, nos visitaron a la noche junto con la gente de Comodoro y fue increíble. Contaremos con ellos otra vez y en forma específica. A esto cabe acotar que Lima no hace exhibiciones en ningún lado, pero lo convencimos a lo largo de seis meses y a esto se sumó ‘Bela’, así que no le quedó otra que aceptar nuestra invitación”.