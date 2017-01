Dakar 2017

Anularon la Etapa 6

“Ahora a recuperar, pero estamos lejos de la pelea”, expresó el piloto Pablo Copetti.

En la noche del viernes, la organización del Dakar dio a conocer que la Etapa 6 que unía a Oruro con La Paz, la etapa más extensa con 513 de Especial, fue eliminada. El comunicado señalaba: “Teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas extremas y que varios pilotos se encuentran todavía en el tramo especial del día, teniendo en cuenta que es imposible traer hasta el vivac los vehículos de los participantes y preparar la etapa de mañana en buena condición y teniendo en cuenta que los precursores enviados por la organización sobre el trazado del recorrido de mañana dan fe de una degradación constante del terreno, la 6e Etapa Oruro-La Paz queda anulada”.

Previamente, el piloto de cuatriciclo, Pablo Copetti manifestó a Fox Sports: “Llovió un poquito en la Especial y toda la lluvia en la neutra hasta acá, si sigue así me parece una locura que corramos, me parece que la seguridad de los pilotos es primordial, hace mucho frío hoy, la sensación térmica era bajo cero, todos escarchados, es Dakar pero me parece que también tienen que tener el factor humano”.

En la Etapa 5, que fue recortada por motivos climáticas, Copetti finalizó cuarto y eso le permitió remontar del 13º puesto al 7º en la clasificación general de cuatris. Sin embargo, finalizada la primera semana de carrera, el piloto Yamaha publicó una foto en sus redes sociales e indicó: “Esta foto explica lo que siento: bronca! En la etapa 4 rompí una llanta y perdí 1:30, ahora a recuperar pero estamos lejos de la pelea”.

Hoy los pilotos tendrán su único día de descanso y mañana unirán a La Paz con Uyuni en 322 kilómetros de Especial y 622, totales, por la Etapa 7.





EL RECORRIDO

ETAPA 7

Lunes 9 de enero - La Paz > Uyuni

Motos-cuadriciclos-autos-SSV-camiones: Especial 322 Km. - Total

622 Km.





ETAPA 8

Martes 10 de enero – Uyuni > Salta

Motos-cuadriciclos-autos-SSV-camiones: Especial 492 Km. - Total

892 Km.

ETAPA 9

Miércoles 11 de enero – Salta > Chilecito

Motos-cuadriciclos-autos-SSV-camiones: Especial 406 Km. - Total

977 Km.