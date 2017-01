Liga de Desarrollo

Gatti: “El compromiso con el equipo lo tienen todos”

Desde las 22:00 en el “Tito” Wilson, Hispano Americano recibirá a Peñarol en el primer partido de la Liga de Desarrollo. En la previa, el técnico Esteban Gatti destacó la responsabilidad asumida por los juveniles que representarán al Celeste. “Ganar o perder hoy no nos importa, lo que importa es prepararnos de la mejor forma y poder competir en el partido contra quien sea”, manifestó a LOA.

“Los chicos, hoy están con ganas de demostrar y ver que pueden hacer”.

Esta noche, la Asociación de Clubes iniciará la III Edición de la Liga de Desarrollo (LDD). El salto inicial se dará a las 22:00, en Junín cuando el plantel de Argentino reciba a Quilmes de Mar del Plata y en el “Tito” Wilson de Río Gallegos, con Hispano Americano recibiendo a Peñarol.

Para los más australes será su primera experiencia en la Liga de Desarrollo, una competencia que está reservada para jugadores de 15 a 23 años que representen a los clubes que están jugando en la Liga Nacional de Básquet (LNB). Es de destacar que la entrada a los juegos es gratuita.

A cargo del plantel, que jugará una fase clasificatoria de 20 juegos, está Esteban Gatti, asistente técnico del Celeste, quien en la Temporada 2016/17 está haciendo su debut en LNB y ahora, como indica el reglamento, estará a cargo del equipo de Desarrollo.

Para formar el plantel, en los primeros días de diciembre se realizó una convocatoria, sobre la cual Gatti indicó a La Opinión Austral: “Hubo una convocatoria a través de la Federación, la idea era que vinieran chicos de toda la provincia, vinieron de 28 de Noviembre, Pico Truncado que se pagaron sus pasajes. La idea que tenía Hispano era invitar a todos los chicos, pero hubo una desinteligencia de ambas partes y vinieron solos, así dejamos a un chico de Pico Truncado y en esa convocatoria fueron chicos de San Miguel, unos que pedí, otros que fueron y también quedaron, chicos de Hispano que ya los conocía por ser de inferiores, fueron algunos U15 pero son muy chicos para jugar, la Liga es hasta 23 años”.

Inicialmente desde la dirigencia se había dado a conocer que el ex celeste Fernando Gutman acompañaría a Gatti en el cuerpo técnico, sobre el tema el entrenador señaló: "No se terminó de cerrar, no sé porqué, por ahora estoy solo. Fernando está de vacaciones, hablo bastante seguido con él, cuando vuelva seguramente me vuelva a dar una mano".





La preparación

Consultado sobre el estado físico de los jugadores, Gatti comentó: “Los chicos empezaron a entrenar con Damián (Gallego) el jueves, hoy (por el sábado) van a tener su tercer día de gimnasio”.

Respecto a si existe una falta de preparación, señaló: “Me parece que no es tanto una falta de físico, una falta de físico en esta edad es en general en la mayoría, por una falta de competencia, una falta de estructura. Los chicos no empiezan en U15 en el gimnasio a hacer cosas específicas de básquet, quizás empiezan un poco más tarde. Quizás en equipos de TNA, Liga, que tengan inferiores que recluten, en U15 empiezan a hacer ejercicios específicos de básquet en el gimnasio. No es que les falte trabajo físico sino que les falta la competencia que les de ese trabajo físico. Desde septiembre que estoy acá y creo que no han jugado más de 15 partidos con suerte y es muy poco. La competencia te da ese roce, cuando vengan los chicos de Peñarol, habrá una diferencia de físico, pero porque son chicos que están en Mar del Plata entrenando para llegar a ser jugadores de básquet. Para los chicos de acá es un deporte que hacen, algunos tienen la ilusión de llegar como muchos chicos pueden tener la ilusión, pero no está preparada la estructura para que sea un club que está reclutando. Hoy Hispano hizo un esfuerzo tremendo para traer cuatro chicos, si siguen el año que viene o no será defendiendo el nivel que demuestren. La idea de Hispano hoy es empezar a hacer ese trabajito que hacen los clubes de Liga y en un momento quizás poder poner algún juvenil como Gonzalo Torres, hace tres años que está en el equipo, el primer año era ficha mayor, pero por una cuestión de la Liga que cambió las fichas, pero hubiese sido juvenil y hoy está como Sub 23 en la Liga. La idea de Hispano es que en un par de años, si alguno puede llegar a ser ficha de liga, que lo pueda ser”.

Sobre las expectativas, expresó: “La mejor manera de superarse es prepararse de la mejor manera para el partido, después si ganamos o perdemos es una consecuencia, no del entrenamiento sino de la realidad que tenemos. Si vas a ver la planilla de Peñarol vas a ver chicos que jugaron en TNA, que están en el banco de suplentes en la Liga”.

Gatti apuntó: “Ganar o perder hoy no nos importa, lo que importa es prepararnos de la mejor forma y poder competir en el partido contra quien sea. Después si ganamos o perdemos será otra cosa, pero durante todo el tiempo que tengamos, poder mejorar el desarrollo de estos chicos, para generar un roce más y mejor a todos los chicos que no tienen el roce en sus clubes en la liga que juegan, para nosotros va a ser más importante el día a día de trabajo que el resultado del partido, esto va a llegar con el trabajo que hagamos. Si ganamos mejor, si perdemos e hicimos un buen trabajo y una buena preparación voy a estar contento con eso”.





Los protagonistas

El plantel para la Liga de Desarrollo estará integrado por Matías Bernardini, Gonzalo Torres, Matías Velázquez, Diego Koch, Ezequiel Barrios Núñez, Federico Prado, Salvador Mosso, Facundo Gay, Franco Gauna, Gabriel Brown, Elías Juárez, Nicolás Acosta, Martín Iglesias, Joaquín Martensen de Pico Truncado, los bahienses Segundo Vasconcelo y Hugo Catalani, y Galo Acosta de Puerto Madryn.

Por último, en cuanto a las expectativas de los jugadores sostuvo: “Los chicos que vienen de Bahía y Puerto Madryn tienen más experiencia que los chicos de acá, más allá de que han sido juveniles de Liga, el base que viene de Bahía viene de jugar Torneo Argentino para la Selección de Provincia, el pivot jugó Federal, entrenó en Bahía Basket. Los únicos chicos que no han tenido experiencia en seleccionados provinciales son los nuestros y los de San Miguel. Lo primero que les dije a ellos fue que no importaba de que club venían, solamente íbamos a representar a Hispano en la Liga Nacional y que iban a ser el equipo de la Liga de Desarrollo, después de donde venían eso ya no importaba. Los chicos, hoy están con ganas de demostrar y ver qué pueden hacer y jugar contra rivales que tienen chicos reclutados desde hace años, una estructura de muchos años de reclutamiento, quieren vivir la experiencia, están muy ansiosos, muy expectantes. Creo que demostrar el amor de la camiseta como se dice, van a estar uno o dos pasitos más los chicos de Hispano que los demás, pero el compromiso con el equipo lo tienen todos”.