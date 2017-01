Chubut

Nueva conducción del Sindicato de Petróleo y Gas Privado marca ejes de trabajo

Con la presencia de la totalidad de sus integrantes, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Avila, presidió en el salón de eventos del gremio la primera reunión de la nueva comisión directiva.

Las nuevas autoridades que conducirán el gremio, cabe recordar, fueron elegidas el pasado 4 de noviembre y asumieron formalmente el pasado 2 de enero.

La reunión fue propicia para marcar los ejes de trabajo de cada una de las secretarías para este nuevo mandato, que se extenderá por 4 años.

Entre los objetivos está la lucha por los puestos laborales en el contexto de crisis internacional del petróleo. “El desafío más grande es llegar a marzo. Si llegamos con nuestra estructura armada y los trabajadores en sus puestos laborales, habremos superado la crisis. Ese es el desafío y después hay que plantearse un tiempo de paz”, señaló Avila.

Asimismo, durante su gestión anticipó que se trabajará por la obra social de los trabajadores del petróleo, algo “por lo que hemos trabajado y peleado generaciones de petroleros”.

“En este nuevo año, que seguramente será el más difícil, lo único que quiere esta comisión directiva y toda esta gente joven que hoy asume es comprometerse”, expresó Avila.