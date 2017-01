Por el día de Reyes

El primer evento hip hop del año tuvo un tinte solidario

La Intelecto Fest realizada ayer en la plaza de Los Poetas fue el primer evento hip hop del 2017 en Río Gallegos y tuvo una particularidad especial: la entrada fue un juguete. Se juntaron más de 50, que serán repartidos en los barrios Los Lolos y Madres a la Lucha. Su organizador, Lucas Espinosa, valoró la solidaridad y predisposición de todos los asistentes.

Se montó un escenario y hubo shows y competencias de rap, en el marco de esta nueva Intelecto Fest. 1 de 2 de 2

Río Gallegos tuvo ayer su primer evento hip hop del año en la plaza de Los Poetas: la Intelecto Fest. Como ya es clásico en esta iniciativa, hubo diferentes expresiones de esta cultura como rap, grafiti y otras tantas, pero lo más sobresaliente de la jornada no estuvo sobre el escenario ni en un pincel, sino en el espíritu que tuvo, ya que la entrada para participar consistió en un juguete.

Esta idea se gestó hace unas semanas, dado el Día de los Reyes Mayos que se celebró ayer, contó Lucas Espinosa, organizador del evento, a La Opinión Austral.

Asimismo, en el marco de esta nueva Intelecto Fest, aseguró que “la pasamos muy bien, estamos muy contentos porque el clima haya respondido así y que la gente, y sobre todo familias, viendo que el día acompañaba, se hayan acercado”. En este sentido, destacó que muchas personas que no tienen afinidad con el hip hop, vinieron igual a conocer un poco y a disfrutar, y eso es muy lindo”.

Sobre lo que fue esta particularidad del evento, de solicitar un juguete a todos los asistentes, sostuvo: “vino gente a donar no sólo juguetes sino también ropa y me llamó la atención que algunas personas se acercaron con juguetes nuevos, lo que hizo notar que los compraron para venir al evento y eso demuestra que el interés de ayudar está y no es sólo por venir a la actividad”.

En tanto, remarcó que pudieron cosechar más de 50 juguetes, que próximamente serán entregados al presidente de la Junta Vecinal del barrio Los Lolos, Claudio Alvarez. “El invierno pasado ya hicimos un taller en este sector, entonces vamos a ir nuevamente a dejar estos regalos” contó y agregó que el resto será destinado al Madres a la Lucha “donde tengo un amigo que trabaja generalmente los fines de semana en un espacio donde siempre se reúnen los chicos, y ahí los vamos a dejar para que se repartan”.





Seis años de la Intelecto Fest

Además de esta jornada solidaria en la plaza de Los Poetas, es necesario destacar que con la Intelecto de ayer se cumplieron ya seis años desde el primer evento de estas características.

Específicamente sobre el hip hop, Espinosa valoró la predisposición y la ayuda de los artistas participantes, remarcando que en un principio se contaba solo con algunos y que después se sumaron muchos más.

“Tuvimos ocho competidores en la batalla de rap, la presentación de tres bandas de rap y a tres grafiteros que intervinieron espacios de aquí” contó y subrayó que “durante la tarde también se sumaron muchos bikers y skaters y se potenció un poco más esto. Sabiendo que estaba la actividad hubo muchos más y eso es genial, porque por un lado si venís a ver los grafitis, te encontrás con otras actividades y eso está buenísimo”.





Autogestión

“Este evento fue organizado a pulmón y de manera independiente, a diferencia de otros en donde siempre teníamos algún ente apoyando” contó y dijo: “si bien el Municipio nos brindó una ficha de luz de 220V y nos trajo la tarima, fue lo único. Después el sonido y materiales fue todo de los artistas”, destacando que esto fue “volver a las raíces y a la autogestión, y a demostrar que de forma independiente también se pueden hacer cosas que salen lindas”.

En este sentido, agradeció a la Junta Vecinal del barrio Güemes y a Tito Velázquez del Boxing Club, quien donó un poco de pintura para intervenir los murales y espacios deteriorados de la plaza. “Gracias a él y los artistas, se pudo mejorar este espacio y no sólo con grafitis sino también pintando en algunos lugares de manera uniforme, para que quede más agradable a la vista y se quite un poco la contaminación visual, que es importante para todos nosotros”, subrayó.

En tanto, indicó que la intención será poder continuar con una Intelecto por año y con “cuantas Merienda Hip Hop sean posibles” y agregó: “si bien queremos hacer bastante este año en cuanto a eventos y ya tenemos algunas fechas programadas y actividades armadas y pensadas, me voy abocar un poco más a grabar mi material, filmar mis videos y darle el toque final al libro que estoy escribiendo”.

Sobre este tema, apuntó que “los eventos van a ir surgiendo pero obviamente le daremos más énfasis a lo personal, porque también los eventos ahora ya tienen más agilidad”, valorando que “hay otros chicos que ya organizan y eso me quita un poco de responsabilidad, es momento de darle paso a los que vienen también impulsando propuestas”.